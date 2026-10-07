Medved: JNA 7. listopada 1991. nije uspjela obezglaviti novu hrvatsku vlast

Izaslanstvo hrvatske Vlade na čelu sa potpredjednikom Vlade Tomom Medvedom položilo je u srijedu lovorov vijenac na spomen-ploču na zgradi Vlade u povodu 35. obljetnice raketiranja Banskih dvora, a Medved je istaknuo da JNA tada nije uspjela obezglaviti novoizabranu hrvatsku vlast.

"Neprijateljska JNA, nakon što zahvljujući hrabrosti hrvatskih branitelja nije uspjela ostvariti zacrtane ciljeve na bojištu, pokušala je ubiti predsjednika Republike dr. Franju Tuđmana i obezglaviti novoizabranu hrvatsku vlast. No, u tome nije uspjela", istaknuo je Medved.

Zahvalio je predsjedniku Tuđmanu, "utemeljitelju samostalne i suverene Republike Hrvatske, na svemu što je učinio za našu Domovinu i narod" te hrvatskim braniteljima koji su obranili i oslobodili Hrvatsku.

Naglasio je kako danas svjedočimo ostvarenju svih strateških ciljeva koje smo kao država zacrtali prije 35 godina.

Medved je istaknuo i da sadašnja Vlada ne zaboravlja tadašnje vrijeme, ključne ljude u procesu osamosaljenja i obrane zemlje.

Podsjetio je i da je dan nakon raketiranja Banskih dvora, 8. lisopada, Hrvatski sabor donio odluku o raskidu svih ustavno-pravnih veza sa tadašnjom SFRJ.

Naglasio je i da je zbog raketiranja Banskih dvora i pokušaja atentata na prvog hrvatskog predsjednika u tijeku sudski postupak nakon što je Državno odvjetništvo 2020. podignulo optužnicu protiv šest oficira tzv. JNA.

"Taj čin je bio osmišljen i planiran od strane samoga vrha tzv. JNA. Nisu u tome uspjeli, a danas se pred hrvatskim sudovima vodi postupak na osnovu njihovih konkretnih priznanja i njihovih konkretnih uloga", rekao je Medved, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja.

Bušić: To je rođendan Hrvatske

I tadašnji predsjednik Vlade Franjo Gregurić rekao je da je raketiranje Banskih dvora bilo plansko kako bi se uništilo hrvatsko rukovodstvo i sve koji su tada bili u zgradi na ručku.

Istaknuo je i da je taj događaj utjecao na odluku da se povijesna sjednica Sabora, umjesto u saborskoj zgradi na Markovu trgu, zbog sigurnosti održi na novoj lokaciji, u zgradi Ine u Šubićevoj ulici u Zagrebu.

Zdravka Bušić, tadašnja suradnica predsjednika Tuđmana, koja je svjedočila raketiranju, rekla je da je bitno pamtiti ovaj dan i znati što se događalo. "Nadam se da ćete vi mlađi pamtiti ovaj dan kada je Hrvatska zapravo preživjela. To je rođendan Hrvatske", rekla je Bušić.

Kazala je i kako Hrvatske ne bi bilo da su JNA i pobunjeni Srbi uspjeli ubiti predsjednika Tuđmana. "Sam Bog zna što bi bilo od Hrvatske", rekla je Bušić, danas saborska zastupnica.

Prije 35 godina, 7. listopada 1991., zrakoplovi Jugoslavenske narodne armije (JNA) raketirali su Banske dvore u pokušaju likvidacije prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske.

Uzbuna za opću opasnost oglasila se toga dana u Zagrebu nekoliko minuta prije 15 sati, nakon čega su odjeknule eksplozije. Dva zrakoplova JNA ispalila su šest raketa na Banske dvore, tadašnju rezidenciju prvog hrvatskog predsjednika. Jedna je pogodila samu palaču i teško je oštetila, dok su ostale pale na okolne zgrade.

U napadu je poginuo jedan civil, a četiri su osobe ranjene. U Banskim dvorima tada su se nalazili predsjednik Tuđman, koji je bio meta napada, jugoslavenski premijer Ante Marković i predsjednik jugoslavenskog Predsjedništva Stipe Mesić.