Medved odgovorio Milanoviću: Meni to ne izgleda kao isprika

Nakon što su iz Vlade zatražili ispriku predsjednika Zorana Milanovića zbog njegovih jučerašnjih izjava, on je u ironičnoj objavi na Facebooku poručio da se u dobroj vjeri ispričava svima

<p>Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja <strong>Tomo Medved</strong> referirao se u nedjelju na ispriku predsjednika Republike <strong>Zorana Milanovića</strong> i njegov poziv premijeru na sastanak, rekavši kako mu to nije izgledalo kao isprika već mu se čini da je riječ o nastavku neprihvatljivog dijaloga.</p><p>- Ne ukazuje mi na nikakav oblik isprike, štoviše čini mi se da je to nastavak neprihvatljivog dijaloga. Neshvatljivo mi je uslijed čega proizlazi tolika nervoza i takav napad i nasrtaj predsjednika Republike na neovisna tijela koja postupaju po zakonu, te na samog predsjednika Vlade, cijelu Vladu i pojedine kolege ministre - rekao je Medved koji je bio na komemoraciji za stradale civile i branitelje u Domovinskom ratu s područja Gline. </p><p>Stav Vlade na čelu s Andrejem Plenkovićem je, kazao je, zagovaranje snaženja neovisnosti tijela koje se bave progonom koruptivnih i kriminalnih radnji i aktivnosti, odnosno snaženje njihovog samostalnog rada. </p><p>- Nema nedodirljivih i upravo naš stav jest da ta tijela kroz svoj neovisan rad razotkriju i procesuiraju sve počinitelje svih oblika kaznenih djela i koruptivnih radnji. I to je ono što Vlada s premijerom podržava - naglasio je Medved.</p><p>Milanovićev istup nazvao je neprimjerenim.</p><p>- Mi ovdje govorimo o dva pristupa, jedan je onaj koji zagovara Vlada, a to je zakonito postupanje svih tijela i službi i njihova neovisnost u radu, a s druge strane imamo i čujemo različite kritike od strane predsjednika, što mi je potpuno neshvatljivo, prema tim tijelima, a neshvatljiva mi je i nervoza predsjednika Republike, glede procesuiranja. Mi i cijela javnost iščekujemo rezultate procesa koji one provode - poručio je potpredsjednik Vlade. </p><p>Nakon što su iz Vlade zatražili ispriku predsjednika Zorana Milanovića zbog njegovih jučerašnjih izjava, on je u ironičnoj objavi na Facebooku poručio da se u dobroj vjeri ispričava svima, a ponajprije ministrima, koje su premijer i neki njegovi suradnici svojom indolentnošću, neradom i nepoduzimanjem doveli u položaj namagarčenja, tj. izložili ih nezasluženoj blamaži. Potom je ponovio poziv na sastanak premijeru Plenkoviću, a u kontekstu afere Janaf i njihovih različitih gledanja na funkcioniranje državnih institucija.</p>