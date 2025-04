Medved: Braniteljima ćemo pomoći da dođu do karata za Thompsonov koncert

Ministar branitelja Tomo Medved komentirao je veliki interes za nadolazeći koncert Marka Thompsona na Hipodromu u Zagrebu. Istaknuo je kako će poduzeti mjere kako bi pomogao hrvatskim braniteljima, kao i obiteljima poginulih i nestalih branitelja, koji žele prisustvovati ovom događaju, a nisu uspjeli osigurati karte.

- U kontaktu sam i s braniteljskim udrugama, u kontaktu sam s menedžmentom u organizaciji tog koncerta i nastojat ćemo u suradnji s menedžmentom za one hrvatske branitelje, obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, koji budu željeli ići na koncert, a ne budu imali karte, da do karata ipak uspiju doći. Naravno, ovisi u kojoj mjeri će to biti moguće kroz organizaciju i menadžment - kazao je Medved, prenosi Dalmatinski portal.

Što se tiče dolaska na koncert kaže kako do tada još ima dovoljno vremena i posla.

Komentirao je i sigurnost na koncertu.

- Pa ja vjerujem da će se na vrijeme poduzeti sve sigurnosne mjere. Dovoljno je vremena do koncerta u kojem se može sve definirati. U sve je uključen MUP i zaštitarske službe i vjerujem da će oni poduzeti sve da se ljudi koji dođu na koncert osjećaju sigurno. Koncert se dugo najavljuje, činjenica je da dolazi pola milijuna ljudi i nema sumnje da će to biti pravi domoljubni spektakl - zaključio je Medved.