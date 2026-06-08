Medved: Za razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije ugovoreno 530 milijuna eura EU sredstava

Na svečanoj sjednici Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije u ponedjeljak potpredsjednik Vlade Tomo Medved rekao je da je za njezin razvoj ugovoreno 530 milijuna EU sredstava, te istaknuo novu zgradu bjelovarske bolnice, Terme Bjelovar i ulaganja u škole i vrtiće. Medved, koji je svečanosti prisustvovao kao izaslanik premijera Andreja Plenkovića, naglasio je da će Vlada nastaviti biti partner županiji, gradovima i općinama u realizaciji projekata usmjerenih na ostanak mladih i razvoj gospodarstva. Župan Marko Marušić istaknuo je da je Bhelovarsko-bilogorska županija ponosna na ulaganja u zdravstvo te izgradnju i dogradnju 11 škola. "Naša županija raste i napreduje. To nije slučajnost, već rezultat rada, odgovornosti, zajedničke vizije i suradnje. Najveće bogatstvo Bjelovarsko-bilogorske županije nisu ni zgrade ni ceste ni projekti, nego ljudi koji ovdje žive", rekao je župan.

Predsjednik Županijske skupštine Silvestar Štefović kazao je da je većina odluka u proteklom mandatu donesena uz suglasnost svih političkih opcija. "Razvoj nije samo ekonomska kategorija. Razvija se ona zajednica koja prepoznaje vrijednost svakog čovjeka", poručio je.

Saborski zastupnik Miro Totgergeli, izaslanik predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, pozvao je na maksimalno korištenje dostupnih razvojnih sredstava i dodao kako nikada u povijesti nismo imali više novca na raspolaganju za kapitalne razvojne projekte.

Na svečanoj sjednici dodijeljena su i javna priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije zaslužnim pojedincima, ustanovama i tvrtkama.

Počasnim građanima Bjelovarsko-bilogorske županije proglašeni su rukometna legenda i olimpijski pobjednik Hrvoje Horvat te bivši ministar prosvjete i športa i pedagog Vladimir Strugar, obojica Bjelovarčani.