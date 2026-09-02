Njemačka vlada okrivila je Rusiju za pokušaj bombaškog napada u zračnoj luci Leipzig. Kao organizatori su identificirani muškarac rođen u Rusiji s latvijskom putovnicom i Bjelorus evidentiran u policijskim dosjeima, s ruskom putovnicom.

Kao izravan odgovor Berlin je odlučio zatvoriti ruski generalni konzulat u Bonnu. Istodobno je ruski veleposlanik Sergej Nečajev ponovno pozvan u njemačko Ministarstvo vanjskih poslova.

Njemačka je također najavila ukidanje sporazuma koji omogućuje djelovanje Ruskog doma u Berlinu, odnosno kulturne institucije za koju njemačke vlasti sumnjaju da je povezana s ruskim obavještajnim strukturama. Berlin je najavio i pojačavanje pritiska na rusku tzv. „flotu iz sjene”, koju povezuje sa zaobilaženjem sankcija te potencijalnim špijunskim i sabotažnim aktivnostima.

Na sve ovo je reagirao Putinov trubadur i bivši predsjednik Rusije, Dmitrij Medvedev.

- Berlin je optužio Rusiju za nedokazani napad na zračnu luku u Leipzigu. S obzirom na neonacistički, izrazito rusofobni stav sadašnjeg njemačkog vodstva, ovaj izmišljeni čin sabotaže najblaži je oblik kazne za njihove prijestupe. Zaslužuju izravan napad na sve njemačke vojne proizvodne pogone koji opskrbljuju banderovsku kliku. I vrlo vjerojatno i na druge ciljeve u Berlinu - poručio je Medvedev pa Zelenskog nazvao ludim klaunom.

- A što se tiče prijetnji koje je iznio ludi klaun u vezi s civilnim zrakoplovstvom u ruskom zračnom prostoru. Šef države već ih je okarakterizirao kao objavu državnog terorizma od strane banderovskog režima. S teroristima se ne pregovara; na njihove postupke odgovara se uzvratnom odmazdom. A svaki teroristički čin ima svoje pokrovitelje. Trenutačno su to čelnici zapadnih zemalja, prvenstveno europskih. A oni često putuju u Kijev vlakom - zaključio je Medvedev.

Znači li to da će vlak kojim je i premijer Plenković putovao u Kijev biti meta napada? To znaju samo u Kremlju.