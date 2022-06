Foto: Damir Skok/Facebook

Medvjedica Eta, koja ima 34 godine, napokon je dobila novu nastambu u zagrebačkom zoološkom vrtu. No njen spasitelj, Đuro Huber, kaže da je cilj bio vratiti cijelo leglo u divljinu, no to više nije bilo moguće

Na toj fotografiji moj sin ima pet godina, a Eta je mladunče. Bila je kod nas od veljače do travnja 1988. godine - govori dr. sc. Đuro Huber, stručnjak za velike zvijeri.