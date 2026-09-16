Obavijesti

News

Komentari 0
SAMO LUKSUZ

Megajahta milijardera Kouma stigla kod Oliba: Košta 75 mil. $

Piše Michael Stepanić, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Megajahta milijardera Kouma stigla kod Oliba: Košta 75 mil. $
6
Foto: Michael Stepanić/24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Godišnji trošak održavanja glavne jahte iznosi oko sedam milijuna dolara, dok za prateći brod treba izdvojiti još oko dva milijuna

Megajahta "Mogambo" suosnivača WhatsAppa Jana Kouma trenutno se nalazi kod otoka Oliba. Luksuzno plovilo vrijedno je oko 75 milijuna dolara, a gostima nudi gotovo sve što bi mogli poželjeti - od spa centra i teretane do otvorenog kina na palubi.

Foto: Michael Stepanić/24sata

Na jahti može boraviti do 12 gostiju, koji imaju na raspolaganju luksuzne kabine i brojne sadržaje. Ime je dobila po kultnom filmu s Grace Kelly.

Jahta je duga 73,55 metara, široka 12,5 metara, a gaz joj iznosi 3,65 metara. Može postići maksimalnu brzinu od 17 čvorova.

Pri brzini krstarenja troši oko 500 litara dizela na sat, dok se pri maksimalnoj brzini potrošnja navodno penje na oko 1000 litara na sat. Jedno punjenje spremnika stoji oko 250.000 dolara, a s jednim spremnikom može preploviti Atlantik, odnosno prijeći put od Splita do New Yorka bez zaustavljanja radi točenja goriva.

Foto: Michael Stepanić/24sata

Uz glavnu jahtu u pratnji plovi i brod Power Play, dug 55 metara. Riječ je o svojevrsnoj "plovećoj garaži" koja služi za prijevoz i smještaj dodatne opreme, čime rasterećuje glavnu jahtu. Vrijednost tog broda procjenjuje se na oko 20 milijuna dolara.

Power Play također ima heliodrom, a održavanje ovakvih plovila nije nimalo jeftino. Godišnji trošak održavanja glavne jahte iznosi oko sedam milijuna dolara, dok za prateći brod treba izdvojiti još oko dva milijuna.

Sljedeći put kad vam iskoči oglas na WhatsAppu, čisto da znate kamo su otišle pare...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji krvoprolića u Šibeniku: 'Masakrirao ih je nožem, prije bijega razvalio je cijeli stan...'
NOĆ UŽASA

Detalji krvoprolića u Šibeniku: 'Masakrirao ih je nožem, prije bijega razvalio je cijeli stan...'

Duju E. (24) uhitili su zbog ubojstva mladića i ranjavanja djevojke. Bio je teško drogiran te je pod strogim nadzorom liječnika i policajaca u OB Šibenik
JEZIVA SNIMKA Jedan mrtav u sudaru: 'Čak su i Hitnjaci bili zgroženi prizorom na A3...'
NESREĆA NA OBILAZNICI

JEZIVA SNIMKA Jedan mrtav u sudaru: 'Čak su i Hitnjaci bili zgroženi prizorom na A3...'

Teška prometna nesreća dogodila se na A3. Promet je u smjeru Lipovca prekinut, a vozila se isključuju na čvoru Kosnica. Kako doznajemo, netko je vozio u krivom smjeru. Jedan je mrtav, jedan ozlijeđen
Fotografije s mjesta užasa: Auti su zdrobljeni između kamiona!
STRAVA NA A3

Fotografije s mjesta užasa: Auti su zdrobljeni između kamiona!

Teška nesreća dogodila na A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca. Auti su potpuno smrskani, a nastala je ogromna kolona. Dobili smo fotografije i snimke s mjesta nesreće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026