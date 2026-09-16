Megajahta milijardera Kouma stigla kod Oliba: Košta 75 mil. $

Megajahta "Mogambo" suosnivača WhatsAppa Jana Kouma trenutno se nalazi kod otoka Oliba. Luksuzno plovilo vrijedno je oko 75 milijuna dolara, a gostima nudi gotovo sve što bi mogli poželjeti - od spa centra i teretane do otvorenog kina na palubi.

Foto: Michael Stepanić/24sata

Na jahti može boraviti do 12 gostiju, koji imaju na raspolaganju luksuzne kabine i brojne sadržaje. Ime je dobila po kultnom filmu s Grace Kelly.

Jahta je duga 73,55 metara, široka 12,5 metara, a gaz joj iznosi 3,65 metara. Može postići maksimalnu brzinu od 17 čvorova.

Pri brzini krstarenja troši oko 500 litara dizela na sat, dok se pri maksimalnoj brzini potrošnja navodno penje na oko 1000 litara na sat. Jedno punjenje spremnika stoji oko 250.000 dolara, a s jednim spremnikom može preploviti Atlantik, odnosno prijeći put od Splita do New Yorka bez zaustavljanja radi točenja goriva.

Foto: Michael Stepanić/24sata

Uz glavnu jahtu u pratnji plovi i brod Power Play, dug 55 metara. Riječ je o svojevrsnoj "plovećoj garaži" koja služi za prijevoz i smještaj dodatne opreme, čime rasterećuje glavnu jahtu. Vrijednost tog broda procjenjuje se na oko 20 milijuna dolara.

Power Play također ima heliodrom, a održavanje ovakvih plovila nije nimalo jeftino. Godišnji trošak održavanja glavne jahte iznosi oko sedam milijuna dolara, dok za prateći brod treba izdvojiti još oko dva milijuna.

Sljedeći put kad vam iskoči oglas na WhatsAppu, čisto da znate kamo su otišle pare...