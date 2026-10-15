Meksiko uvodi red na društvene mreže: Djecu će štititi od nasilnog i seksualnog sadržaja!

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum najavila je da će u srijedu potpisati uredbu kojom se od digitalnih platformi, uključujući društvene mreže i streaming servise, zahtijeva bolja zaštita djece i tinejdžera od nasilnog, seksualnog i drugog štetnog sadržaja. Uredba će postrožiti nadzor nad velikim tehnološkim tvrtkama, a uslijedila je nakon što je u napadu dvojice 18-godišnjih bivših učenika na srednju školu u sjevernoj državi Coahuila početkom listopada ubijena jedna, a ranjene su tri osobe.

Digitalne platforme imat će mjesec dana da se usklade s novom mjerom, pojasnila je vladina savjetnica Luisa Maria Alcalde.

Sheinbaum je upozorila da će vlada, ako tvrtke ne budu poštovale uredbu, podržati prijedlog zakona kojim bi se platforme kažnjavale.

Dužnosnici su naveli da su se već sastali s predstavnicima Mete, Microsofta, Applea, TikToka, Googlea, X-a i Huaweija kako bi raspravili o tom pitanju.

Glasnogovornik Mete rekao je Reutersu da je tvrtka „upoznata s uredbom” te da će je „detaljno analizirati”, dodajući da već dugo ima alate koji pomažu roditeljima u „usmjeravanju digitalnog iskustva njihove djece”.

Potez Meksika dio je šireg globalnog pritiska radi zaštite maloljetnika na internetu. Vlade u Europi i Australiji pooštrile su nadzor nad digitalnim platformama te dijelom zabranile pristup maloljetnicima društvenim mrežama.