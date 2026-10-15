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Nakon napada u školi

Meksiko uvodi red na društvene mreže: Djecu će štititi od nasilnog i seksualnog sadržaja!

Piše HINA,
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Meksiko uvodi red na društvene mreže: Djecu će štititi od nasilnog i seksualnog sadržaja!
Foto: Hollie Adams
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Meksička vlada poduzima odlučne korake kako bi zaštitila djecu od štetnog sadržaja na internetu, a novi propisi zahtijevaju od tehnoloških tvrtki poboljšanje sigurnosnih mjera u roku od mjesec dana

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum najavila je da će u srijedu potpisati uredbu kojom se od digitalnih platformi, uključujući društvene mreže i streaming servise, zahtijeva bolja zaštita djece i tinejdžera od nasilnog, seksualnog i drugog štetnog sadržaja. Uredba će postrožiti nadzor nad velikim tehnološkim tvrtkama, a uslijedila je nakon što je u napadu dvojice 18-godišnjih bivših učenika na srednju školu u sjevernoj državi Coahuila početkom listopada ubijena jedna, a ranjene su tri osobe.

Digitalne platforme imat će mjesec dana da se usklade s novom mjerom, pojasnila je vladina savjetnica Luisa Maria Alcalde.

Sheinbaum je upozorila da će vlada, ako tvrtke ne budu poštovale uredbu, podržati prijedlog zakona kojim bi se platforme kažnjavale.

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Dužnosnici su naveli da su se već sastali s predstavnicima Mete, Microsofta, Applea, TikToka, Googlea, X-a i Huaweija kako bi raspravili o tom pitanju. 

Glasnogovornik Mete rekao je Reutersu da je tvrtka „upoznata s uredbom” te da će je „detaljno analizirati”, dodajući da već dugo ima alate koji pomažu roditeljima u „usmjeravanju digitalnog iskustva njihove djece”.

Potez Meksika dio je šireg globalnog pritiska radi zaštite maloljetnika na internetu. Vlade u Europi i Australiji pooštrile su nadzor nad digitalnim platformama te dijelom zabranile pristup maloljetnicima društvenim mrežama.   

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