'Melania je zabavna, ali ona ni nosom ne smije proviriti van...'

Daleko od tmurne i stroge osobe kakvom je javnost doživljava, Melania Trump je izvrsno društvo, tvrdi prva dama francuske Brigitte Macron. Međutim, za razliku od Macronove, Melania ne smije ni proviriti nosom van.

U intervjuu za Le Monde, nakon trodnevnog posjeta francuskog predsjedničkog para Washingtonu, Brigitte Macron je za 48-godišnju bivšu manekenku iz Slovenije kazala da je zapravo jako duhovita osoba. 'Imamo isti smisao za humor. Puno smo se smijale zajedno.'

'Razumljivo da je namrgođena'

- No Melania ništa ne smije - rekla je prva dama Francuske.

- Ne smije čak ni otvoriti prozor Bijele kuće. Ne smije izlaziti van. Ima puno više ograničenja nego ja. Ja u Parizu svakoga dana izlazim van, tvrdi Macron.

Bivša profesorica francuskog i književnosti, koja je nedavno proslavila 65. rođendan, a koja je od svojeg supruga, ujedno i bivšeg studenta Emmanuella, starija 25 godina, inzistira da je suprotno uvriježenom mišljenju, 'Melania draga, šarmantna, inteligentna i vrlo otvorena'.

- Razumljivo je da izgleda namrgođeno u javnosti - kazala je za Le Monde.

Pazila je što govori

- Sve je propisano, pretjerano propisano. Riječ je o osobi koja ima vrlo snažnu ličnost, no trudi se da to prikrije. Lako ju je nasmijati, svemu se smije, no za razliku od mene manje to pokazuje - dodaje.

Francuska prva dama kaže da je i ona sama bila 'svjesna da mora paziti što govori'.

- Imala sam dojam daje svaka riječ riječ previše, konstantno sam se suzdržavala. To je bio najteži dio: Zapravo nemate slobodnog trenutka, ni jedne sekunde ne možete biti potpuno opušteni - objasnila je.

Macron za sebe kaže da nastoji živjeti normalan život, piše The Guardian. I dalje viđam svojeg sina i dvije kćeri iz prvog braka s bankarom Andréom-Louis Auzièreom i svoje unuke.

Ne osjeća se kao supruga predsjednika

- Nisam se promijenila u glavi. I dalje sam supruga Emmanuela Macrona, a ne supruga predsjednika. Ne osjećam se kao prva dama - kazala je.

Čak i u mojim godinama, ne osjećam da moram nešto dokazivati - rekla je, dodajući da pokušava biti više od 'dekorativne vaze s cvijećem' pokraj svojeg supruga.

- No to nije lako: po mjeri skrojeni outfiti Louis Vuittona koje nosim u javnosti dođu kao druga koža koja štiti od neprekidne pažnje - zaključila je.