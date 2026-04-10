MELANIA PREKIDA S TRUMPOM? U javnosti zajedno, a privatno razdvojeni: 'Zna da brod tone...'

​Trumpova supruga na nenajavljenoj konferenciji za novinare izjavila je da su Epsteinovi zločini stvarni i kako želi da žrtve svjedoče pred Kongresom da bi se zataškavanje okončalo. To je potpuno suprotno od onoga što Trump govori. Čini mi se da ga napušta jer zna da brod tone. Doznala je istinu, bombastična je teza teoretičara urota Alexa Jonesa.

BOMBA IZ AMERIKE Melania prekida s Trumpom? 'Saznala je pravu istinu, zna da brod tone'

Neočekivana izjava prve dame SAD-a u kojoj se ogradila od pokojnog financijaša i osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreya Epsteina izazvala je pravu buru u javnosti jer je administracija njezina supruga mjesecima nastojala aferu Epstein gurnuti u drugi plan. Nekoliko medija, uključujući CNN, prenosi kako čak ni predsjednik Trump navodno nije znao za sadržaj suprugina govora. U kratkom telefonskom razgovoru s jednim novinarom Trump je rekao da "ne zna ništa o tome". Izvor za CNN tvrdi da je znao.

Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social napao je Jonesa, kao i druge istaknute konzervativne komentatore, poput Tuckera Carlsona i Candace Owens. Nazvao ih "glupim ljudima" i "luđacima" niskoga kvocijenta inteligencije.

- Znam zašto se Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens i Alex Jones godinama bore protiv mene, ponajviše zato što misle da je sjajno da Iran, država broj jedan sponzor terorizma, ima nuklearno oružje, jer imaju jednu zajedničku stvar: nizak IQ. To su glupi ljudi, oni to znaju, njihove porodice to znaju i svi ostali to znaju - naveo je Trump.

Pozvao je da se pogleda njihova prošlost i rad.

- Oni su luđaci, problematični i reći će bilo što za malo 'besplatnog' i jeftinog publiciteta. Sad misle da dobivaju neke 'klikove' jer imaju trećerazredne podcaste, ali nitko ne priča o njima, a njihovi stavovi su suprotni MAGA pokretu, inače ne bih uvjerljivo pobijedio na predsjedničkim izborima - napisao je.

Ovo nije prvi put da se u javnosti pojavljuju priče o njihovu razvodu. U siječnju ove godine pisalo se kako Melania i njezin suprug, iako se u javnosti pojavljuju zajedno, u privatnom životu uglavnom imaju odvojene rasporede. Izvori bliski paru tad su ispričali kako se, izvan službenih pojavljivanja, rijetko druže.

- Interakcija među njima svedena je na ono što se očekuje. Nakon toga svatko se vraća svojim obvezama i vlastitom životu - kazali su.

Mjesec dana nakon početka Trumpova drugog mandata društveni izvor za People tvrdio je da predsjednik i prva dama vrijeme dijele između više rezidencija te da oboje imaju vlastite prostorije u Bijeloj kući

Melania, kako se navodi, "vodi vlastiti život" i suprugu se pridružuje kad je to primjereno. Navodili su da se Melania u Palm Beachu uglavnom drži po strani, ali povremeno se s predsjednikom pojavljuje na večerama. Ipak, par je 2026. zajedno dočekao u Trumpovu klubu Mar-a-Lago, gdje su se poljubili točno u ponoć.

Podsjetimo, Melania je u šestominutnom obraćanju ustvrdila kako nije Epsteinova žrtva ni prijateljica te da "nikad nije bila ni u kakvom odnosu s Epsteinom niti s njegovom suradnicom Ghislaine Maxwell". Kazala je i da ju on nije upoznao s Trumpom, odbacujući glasine koje kruže. Sa suprugom se upoznala slučajno na zabavi u New Yorku 1998., a prvi susret s Epsteinom imala je tek 2000. na zajedničkom događaju, navela je.

CNN je u svojoj analizi naveo kako je iznenadno obraćanje Melanije Trump o njezinim vezama sa zloglasnim Jeffreyem Epsteinom trebalo zaustaviti tračeve, ali je zapravo oživilo najveći skandal u Washingtonu.

Prva dama odlučila je obračunati se s glasinama, no umjesto mira donijela je novu političku noćnu moru vlastitom suprugu, navodi se u analizi. Napominju kako je izjava još neobičnija jer posljednjih dana nije bilo šire javne rasprave o toj temi.

Cijeli dojam bio je da je prva dama zasićena izvještajima i nagađanjima za koja smatra da je lažno povezuju s Epsteinom, no napominju kako izjava prve dame SAD-a dolazi u trenutku ogromne političke ranjivosti njezina supruga Donalda. Dok se američki predsjednik bori s krizom oko Irana, Bijela kuća očito gubi kontrolu nad vlastitim narativom, piše CNN napominjući kako Trump već mjesecima inzistira na tome da je afera Epstein samo "obmana Demokrata" te je čak otpustio državnu tužiteljicu Pam Bondi zbog frustracije tim skandalom. Gotovo svaki put kad je Bijela kuća pokušala smiriti dramu, zapravo ju je pogoršala, piše CNN.

U analizi se, među ostalim, navodi kako je prva dama ovime stvorila i političku zamku za sebe. Demokrati u Kongresu traže da svjedoči pred odborom