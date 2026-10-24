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MILANO POD OPSADOM

Meloni diže vojsku zbog nereda! Milano čuva 5000 policajaca, u grad je stiglo još 500 vojnika

Piše HINA,
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Meloni diže vojsku zbog nereda! Milano čuva 5000 policajaca, u grad je stiglo još 500 vojnika
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Foto: Yara Nardi
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Nakon prošlotjednih nasilnih prosvjeda i pljački, talijanske vlasti pojačale su sigurnosne mjere

Talijanske vlasti u subotu su rasporedile vojsku u Milanu uoči najavljenih prosvjeda u tom gradu, a oni su najavljeni u još nekoliko gradova u zemlji, javljaju mediji.

Premijerka Giorgia Meloni najavila je niz mjera, uključujući upućivanje 500 vojnika u Milano i strože kazne za maloljetnike, koji su, prema navodima policije, činili velik dio nasilnih prosvjednika prije tjedan dana.

U gradu je već raspoređeno nekoliko stotina vojnika, a s njima surađuje oko 5000 policajaca. Nadležne službe provode nadzor dronovima, kontroliraju željezničke postaje, angažiraju interventne jedinice i prate internetske sadržaje u potrazi za mogućim pozivima na nasilje.

Protest against the rising cost of living, in Milan
Foto: Yara Nardi

Gradonačelnik Milana Giuseppe Sala izjavio je da je zabrinut zbog mogućeg ponavljanja nasilja tijekom vikenda te izrazio potporu angažiranju dodatnih vojnika.

Prošlog su vikenda prosvjednici provaljivali i krali iz trgovina u blizini središnjega gradskog trga Piazza del Duomo.

Dužnosnici su najavili da će se današnje sigurnosne mjere proširiti i izvan gradskog središta zbog bojazni da bi se prosvjednici mogli premjestiti u druge dijelove grada kako bi izbjegli područja pod snažnim policijskim nadzorom.

Milanska policija priopćila je da je u nasilju i pljačkama prošlog vikenda sudjelovalo oko 2000 vrlo mladih prosvjednika. Među njima su bili strani državljani kao i brojni Talijani druge generacije, odnosno osobe imigrantskog podrijetla koje su stekle talijansko državljanstvo.

Policija je tijekom dvodnevnih prosvjeda uhitila 45 osoba, od kojih su 34 bile maloljetne.

Sigurnost je pojačana i u Rimu, gdje su vlasti blokirale luksuzne trgovačke ulice i pooštrile kontrole oko nekoliko trgova uoči planiranih demonstracija.

Osim u Rimu i Milanu, demonstracije su najavljene u još najmanje sedam gradova.

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