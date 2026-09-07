Menadžerica Jakova Jozinovića za 24sata: 'Jakov se posebno veseli nastupu u Vinkovcima'

Ovim putem od Vas tražimo da otkažete nastup Jakova Jozinovića na Vinkovačkim jesenima, stoji u jednom od desetaka mailova koji su posljednjih dana poslani organizatorima najveće vinkovačke manifestacije. 24sata su u posjedu jednog od njih, a nastup mladog vinkovačkog pjevača zakazan za 11. rujna.

U mailu se podsjeća kako su hrvatski logoraši i branitelji još u ožujku javno apelirali na hrvatske izvođače da ne nastupaju u novosadskoj dvorani SPENS. Dvorana je 1991. bila mjesto gdje su zatočili zarobljene civile i branitelje Vukovara. Ističu kako od Jozinovića nisu tražili da ne pjeva u Srbiji, već samo da koncert iz SPENS-a preseli na drugu lokaciju.

- Tony Cetinski taj je apel čuo i uvažio. Jakov Jozinović nije - navodi se u mailu.

Činjenica da je Jakov rođen i odrastao upravo u Vinkovcima te da ondje živi njegova obitelj učinila je njegov nastup na Vinkovačkim jesenima sasvim prirodnim izborom.

- Kako komentirati izjave malobrojnih pojedinaca koji traže zabranu nastupa, kad Vinkovci, grad u kojem je Jakov rođen i odrastao te u kojem živi njegova voljena obitelj, žele da Jakov pjeva upravo ondje? Jakov svoje Vinkovce nosi posebno u srcu jer je upravo iz njih krenuo u svijet glazbe. Vjerujemo da glazba treba povezivati ljude, a ne stvarati podjele. Nasreću, mnogo je više onih koji se ponose uspjehom svojega sugrađanina. Jakov se ovom nastupu posebno veseli i želi svojoj publici prirediti najljepšu večer - rekla nam je Mia Milovčić, menadžerica Jakova Jozinovića.

Da je riječ o raspravi u kojoj treba pronaći mjeru, smatra i vinkovački gradonačelnik Josip Romić. Kaže kako razumije branitelje i logoraše koji su prošli strahote koje je teško zamisliti, no upozorava da se cijela priča ne bi trebala pretvoriti u "suđenje jednom mladom čovjeku".

- Jakov nije vrijeđao hrvatske žrtve, nije dovodio u pitanje Domovinski rat niti je svojim pjesmama ili javnim nastupima širio netrpeljivost. Stoga ne mislim da je ispravno iz jedne njegove odluke izvoditi zaključke o njegovu domoljublju ili odnosu prema Hrvatskoj. Kad govorimo o Vinkovačkim jesenima, kao gradonačelnik moram gledati i širu sliku. Prema svim informacijama koje imamo, na njegov koncert prvenstveno će doći djeca i mladi. Do mene su došle i informacije, koje u ovom trenutku ne mogu sa sigurnošću potvrditi, da se iz drugih gradova organiziraju autobusi koji će dovoziti djecu i mlade na njegov koncert - otkrio nam je gradonačelnik Romić.

Pritom posebno ističe sigurnost.

- Nadležne službe postupat će profesionalno i u skladu sa svojim procjenama. Ne bih unaprijed stvarao atmosferu straha niti Jakova izdvajao od drugih izvođača ako za to nema sigurnosnog razloga - rekao je Romić.

Na odluku da Jozinović nastupi reagirao je i DP-ov zastupnik Josip Dabro, koji je mladom Vinkovčaninu dao javnu podršku.

- Jakov Jozinović je mladi dečko, Vinkovčanin i Slavonac, koji je svojim talentom i radom napravio veliki iskorak. Neka Jakov zapjeva na svečanom otvorenju Vinkovačkih jeseni - poručio je Dabro.