'Mene prosvjedi protiv dolaska Aleksandra Vučića ne smetaju'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izjavio je u utorak da njega prosvjedi protiv dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Hrvatsku ne smetaju.

"Mi živimo u demokraciji, svatko može izraziti svoje mišljenje, to se jučer dogodilo, nisu ovo prvi prosvjedi. Mene prosvjedi ne smetaju", rekao je Jandroković komentirajući ocjenu predsjednice Kolinde Grabar Kitarović koja je jučerašnje prosvjednike nazvala političkim marginalcima, iako je među njima bili i vodećih ljudi braniteljskih udruga i saborski zastupnici HDZ-a.

Jandroković nije želio komentirati zazivanje isprike uoči dolaska predsjednika Vučića u Hrvatsku.

"Ne bih želio komentirati jer nisam sudjelovao u pripremama tog posjeta. Posjet je imao svoj sadržaj, dogovoren je čitav niz aktivnosti. Hrvatska zna što je bila istina, da je Domovinski rat osigurao slobodu i nezavisnost. Srbijanski predsjednik očito tu ima neka druga razmišljanja", rekao je Jandroković na marginama prvog Hrvatskog radijskog foruma u HAZU-u.

Na pitanje je li u razgovoru sa srbijanskim predsjednikom stekao dojam da je Vučić ista osoba koja je 1995. govorila u Glini ili se promijenio Jandroković je kazao da nije psiholog da bi ocjenjivao je li se netko promijenio.

"Ja sam predsjednik Hrvatskog sabora, branim interese Republike Hrvatske i nastojim to činiti na najbolji način. Smatram da je važno voditi dijalog jer bez dijaloga nećemo riješiti nijedno bitno pitanje. Manje me zanima tko što misli, zanimaju me interesi Hrvatske", kazao je Jandroković.