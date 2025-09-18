Na stanici kod zagrebačkog glavnog kolodvora izvodili su se radovi na tračnici kad je čovjek autom zaglavio u rupi
NIJE BILO ZASTOJA
Mercedesom u Zagrebu zapeo u tramvajskim tračnicama: 'Ljudi su mu pomogli da se izvuče'
Vozač Mercedesa ušao je na tramvajske tračnice koje su u radovima pa zaglavio. Kako doznajemo od čitatelja, vozač je zapeo na stanici kod glavnog željezničkog kolodvora u Zagrebu, a okupljeni ljudi, kao i jedan ZET-ovac, pomogli su čovjeku da se izvuče.
- Ljudi su mu pomogli gurat auto da izađe iz te rupe. Promet je zbog neodgovornog vozača stao - rekao nam je čitatelj. No, od glasnogovornika ZET-a doznajemo da zastoja nije bilo.
- Auto je zapeo oko 17.20. Vozaču su ljudi pomogli u tri minute pa zastoja nije bilo - rekao nam je Zeba.
