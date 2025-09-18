Obavijesti

News

Komentari 0
NIJE BILO ZASTOJA

Mercedesom u Zagrebu zapeo u tramvajskim tračnicama: 'Ljudi su mu pomogli da se izvuče'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Mercedesom u Zagrebu zapeo u tramvajskim tračnicama: 'Ljudi su mu pomogli da se izvuče'
2
Foto: Čitatelj 24sata

Na stanici kod zagrebačkog glavnog kolodvora izvodili su se radovi na tračnici kad je čovjek autom zaglavio u rupi

Vozač Mercedesa ušao je na tramvajske tračnice koje su u radovima pa zaglavio. Kako doznajemo od čitatelja, vozač je zapeo na stanici kod glavnog željezničkog kolodvora u Zagrebu, a okupljeni ljudi, kao i jedan ZET-ovac, pomogli su čovjeku da se izvuče. 

Foto: Čitatelj 24sata

- Ljudi su mu pomogli gurat auto da izađe iz te rupe. Promet je zbog neodgovornog vozača stao - rekao nam je čitatelj. No, od glasnogovornika ZET-a doznajemo da zastoja nije bilo.

- Auto je zapeo oko 17.20. Vozaču su ljudi pomogli u tri minute pa zastoja nije bilo - rekao nam je Zeba.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije
STRAVA U ZAGREBU

Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije

Prema riječima roditelja, odgojiteljica je djecu znala zatvarati u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete je ošamarila, a drugome ozlijedila ruku...
Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'
PREŽIVJETI POSKUPLJENJE

Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'

Ivanka Strbad čisti stan da 'pokrpa' mirovinu. 'Političari su nam zgazili dostojanstvo, a lijepo žive',, kažu ona i prijatelji s kuglanja
Užas u SAD-u: Tri policajca su ubijena u pucnjavi, još dvoje ranjenih. Napadač je preminuo
PUCNJAVA U PENNSYLVANIJI

Užas u SAD-u: Tri policajca su ubijena u pucnjavi, još dvoje ranjenih. Napadač je preminuo

Policajci su navodno došli uručiti nalog kad je napadač zapucao. Dva policajca su u kritičnom stanju, potvrdili su iz bolnice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025