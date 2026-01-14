240 SEKUNDI 24SATA
Merimina ispovijest: 'Sam Bog me spasio tog dana, gledao je da ubije sve moje, to je rekao'
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Ispovijest Merime Kalanjoš koju je ranio nevjenčani suprug Josip Oršuš. Premijerov spin oko socijalnih naknada. Evakuacija vojnika govori da Trump razmatra udare na Iran. Plenković odgovorio Milanoviću oko aviona. Policija zaplijenila dvije tone duhana.
VIDEO Pas propao u ledeni Dunav: Brzom intervencijom vatrogasaca spašen i ugrijanMađarski vatrogasci i ronioc spasili su psa koji je propao kroz led u Dunav. Pokušavao se izvući, ali nije mogao. Vatrogasci su još jednom pokazali veliko srce i brzom intervencijom pomogli nesretnoj životinji, piše Reuters
Vrane na sve strane. Naš čitatelj snimio bizaran prizor na jezeru Bundek. Evo što kaže stručnjakZAGREB - Prolazili smo pored Bundeka i vidjeli hrpu vrana. Ovoliki broj njih na jednom mjestu je pomalo bizaran, ispričala nam je čitateljica koja je u utorak snimila velik broj vrana na snijegu. Upitali smo stručnjaka je li ovaj pojava neuobičajena. Ravnatelj Zoološkog vrta u Zagrebu objasnio nam je kako se vrane u ovo zimsko doba skupljaju u zimska jata. Tada im se pridruže i vrane koje ne obitavaju u gradu.
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Banožiću se oteže suđenje, opet će morati čitati sve iskazeSvakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Formalno-pravno ispočetka će početi suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću na Općinskom sudu u Vinkovcima zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je usmrtio Gorana Šarića. Bolje da nam nisu dali ni tih pet eura, za 24sata kažu roditelji njegovatelji-Tatjana Zahirović koja skrbi o sinu Deniju kaže da takvo dizanje osnovice vidi kao poniženje. Drama u vrhu Janafa: Upitan ostanak Vladislava veselice upravi zbog svađe s predsjednikom Stjepanom Adanićem. Da je fiskalizacija 2.0 izazvala puno problema tvrdi Udruga poduzetnika traže šestomjesečni prijelazni rok bez sankcija...
VIDEO Ako ne znaš što je bilo. Evo kako je Peđa Grbin pjevao Čavoglave, a Thompsonu braniNakon Thompsonovih koncerata u Poreču, Peđa Grbin jučer je rekao kako mu neće dati dozvolu za Arenu u Puli, ali ni ostale prostore u gradu. - Ne vidim kako bi onaj koji misli da bi za Istru trebalo biti tragično i loše što je 1945. godine ušla u sastav Hrvatske, mogao nastupati u Puli- rekao je Grbin. Bivši šef SDP-a pak ostao je upamćen po snimci iz 2014. kad je za šanskom pulskog kluba pjevao upravo Thompsonove 'Čavoglave'. Nakon toga je rekao da je to bilo pogrešno i da je bio 'pijana budala'.
VIDEO Jelen od 17 kilograma protiv nosoroga od tonu i pol: Pogodite, tko se dao u bijeg?WROCLAW U lijevom kutu jelen muntjak težak 17 kilograma, u desnom kutu indijski nosorog težak 1660 kg. Neka borbe počnu! Tako bi ovaj 'dvoboj' najavili da je riječ o boksačkom meču. U ZOO-u u Wroclawu snimljen je viralni video u kojem se vidi kako nosorog bježi od malenog jelena imena Dad. "Nosorog je svjestan svoje veličine, nježan je. Za njega je ovo bila igra. Ali za jelena je ovo bila žestok sukob u kojem je obranio svoju partnericu", poručuju iz ZOO-a...
