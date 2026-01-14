News

240 SEKUNDI 24SATA Merimina ispovijest: 'Sam Bog me spasio tog dana, gledao je da ubije sve moje, to je rekao'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Ispovijest Merime Kalanjoš koju je ranio nevjenčani suprug Josip Oršuš. Premijerov spin oko socijalnih naknada. Evakuacija vojnika govori da Trump razmatra udare na Iran. Plenković odgovorio Milanoviću oko aviona. Policija zaplijenila dvije tone duhana.

