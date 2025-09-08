Sjedinjene Države ostaju važan partner, rekao je, ali taj je odnos postao manje samorazumljiv jer Washington uvjetuje svoje odnose određenim interesima i temama
Merz: 'Europa mora agresivnije tražiti partnerstva u svijetu'
Europa treba preispitati svoje interese i agresivnije težiti novim partnerstvima diljem svijeta kako se mijenja njezin odnos sa Sjedinjenim Državama, rekao je u ponedjeljak njemački kancelar Friedrich Merz.
"Mi u Europi moramo prilagoditi svoje interese - bez lažne nostalgije", rekao je Merz u ministarstvu vanjskih poslova u Berlinu.
Sjedinjene Države ostaju važan partner, rekao je, ali taj je odnos postao manje samorazumljiv jer Washington uvjetuje svoje odnose određenim interesima i temama.
Europski položaj u odnosu na SAD ovisit će o njezinoj snazi, naglasio je.
"Ovo je novo, a to također znači: Moramo sklopiti nova partnerstva diljem svijeta i proširiti i ojačati postojeća još agresivnije nego što smo to činili do sada", dodao je.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+