BEZ LAŽNE NOSTALGIJE

Merz: 'Europa mora agresivnije tražiti partnerstva u svijetu'

Sjedinjene Države ostaju važan partner, rekao je, ali taj je odnos postao manje samorazumljiv jer Washington uvjetuje svoje odnose određenim interesima i temama

Europa treba preispitati svoje interese i agresivnije težiti novim partnerstvima diljem svijeta kako se mijenja njezin odnos sa Sjedinjenim Državama, rekao je u ponedjeljak njemački kancelar Friedrich Merz.

"Mi u Europi moramo prilagoditi svoje interese - bez lažne nostalgije", rekao je Merz u ministarstvu vanjskih poslova u Berlinu.

Sjedinjene Države ostaju važan partner, rekao je, ali taj je odnos postao manje samorazumljiv jer Washington uvjetuje svoje odnose određenim interesima i temama.

Europski položaj u odnosu na SAD ovisit će o njezinoj snazi, naglasio je.

"Ovo je novo, a to također znači: Moramo sklopiti nova partnerstva diljem svijeta i proširiti i ojačati postojeća još agresivnije nego što smo to činili do sada", dodao je.

