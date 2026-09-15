Merz na rubu! Nakon izbornih poraza spreman je odstupiti ako izgubi podršku svoje stranke

Njemački kancelar Friedrich Merz u nedjelju će nakon objavljivanja rezultata izbora u saveznim pokrajinama Berlin i Mecklenburg-Zapadno Pomorje, predsjedništvu Kršćansko-demokratske unije (CDU) postaviti pitanje podrške njemu kao kancelaru, javljaju njemački mediji u utorak. Njemački mediji prenose kako je Merz sazvao sastanak predsjedništva CDU-a za nedjelju navečer na kojem će postaviti pitanje podrške reformskom kursu njegove vlade. U slučaju da ta podrška izostane, Merz, koji je ujedno i predsjednik CDU-a, spreman je odstupiti s mjesta kancelara.

Merz je nakon poraza CDU-a u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt 6. rujna pretrpio žestoke kritike i unutar same stranke koje su uključivale i zahtjeve za njegovu ostavku na mjesto kancelara.

Kako se procjenjuje, Merz sada želi neposredno nakon objavljivanja rezultata izbora u saveznim pokrajinama Berlin i Mecklenburg-Zapadno Pomorje dobiti podršku predsjedništva stranke te prije svega premijera gospodarski snažnih saveznih pokrajina Hessen, Sjeverna Rajna – Vestfalija te Schleswig-Holstein.

CDU je na izborima u Saskoj-Anhaltu osvojio gotovo 19 posto glasova manje nego na izborima prije pet godina i pao na 17 posto podrške dok je istodobno desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) ostvarila uvjerljivu pobjedu s 43 posto glasova.

Na ovonedjeljnim izborima u Berlinu i Mecklenburgu – Zapadnom Pomorju, CDU-u prijeti gubitak vlasti u Berlinu te pad na svega 7 posto u Mecklenburg – Zapadnom Pomorju.

Najnepopularniji kancelar u povijesti

Za drastičan gubitak popularnosti CDU-a mnogi unutar stranke optužuju upravo nepopularnost samog kancelara Merza koji je s podrškom od svega 13 posto najnepopularniji njemački kancelar u poslijeratnoj povijesti.

Čak je i među biračima demokršćanske Unije CDU/CSU 58 posto onih koji smatraju da Merz ne obavlja dobro svoj posao kancelara.

Mnogi unutar same Unije CDU/CSU kancelaru su zamjerili i oštri verbalni sukob s dopredsjednicom AfD-a Alice Weidel tijekom rasprave u Bundestaguu kada je Merz AfD zbog planova o protjerivanju stranaca optužio za „etničko čišćenje“.

„Umjesto da ostane trezven i suprotstavi se argumentima i činjenicama, Merz se spustio na emotivnu razinu što je bio i cilj AfD-a“, rekao je za dnevnik Bild jedan neimenovani član predsjedništva CDU-a.

Nakon pobjede AfD-a u Saskoj-Anhaltu, iz redova manjeg partnera u vladi Friedricha Merza, Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD), čuli su se zahtjevi za ublažavanjem socijalnih reformi koje vlada planira provesti do kraja godine a od kojih su neke, poput ukidanja mogućnosti odlaska u prijevremenu mirovinu, izuzetno nepopularne.

Moguć gubitak Berlina

AfD u istočnonjemačkim saveznim pokrajinama povjerenje birača temelji na protivljenju politici etabliranih stranaka, širenju neprijateljstva prema strancima te zahtjevima za poboljšanje odnosa s Rusijom i ukidanjem pomoći Ukrajini.

U Berlinu bi CDU-u vodeću poziciju mogla preoteti stranka Ljevica koja je proizišla iz režimske stranke SED koja je vladala Istočnom Njemačkom.

Aktualni premijer-gradonačelnik Berlina, CDU-ov političar Kai Wegner odbio je ponovno se kandidirati kao vodeći kandidat demokršćana zbog skandala iz veljače kada je tijekom velikog blackouta uzrokovanog sabotažom na električnim vodovima otišao na partiju tenisa umjesto da preuzme krizni menadžment.