Merz nakon loših izbornih rezultata: 'Neću dati ostavku, nastavljam s reformama'

U prvom obraćanju javnosti odmah nakon objave prvih rezultata izbora u saveznim pokrajinama Berlin i Mecklenburg-Zapadno Pomorje, njemački kancelar Friedrich Merz najavio je ustrajanje na reformama te je istodobno odbacio podnošenje ostavke. „Ono što je sada zemlji potrebno zahtjeva dosljednost, upornost i strpljenje... pobrinut ću se za nastavak reformi i to kao predsjednik CDU-a i kao kancelar“, rekao je njemački kancelar netom nakon objavljivanja prvih rezultata na temelju izlaznih anketa u saveznim pokrajinama Berlin i Mecklenburg-Zapadno Pomorje.

Prema prvim rezultatima ne temelju anketa i prebrojanih glasova od 18:30 u Berlinu je Kršćansko-demokratska unija (CDU) osvojila 20, a stranka Ljevica 24,8 posto. Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) je s 12 posto ostvarila svoj najslabiji rezultat ikada u Berlinu. Stranka Zeleni može računati s 15 posto, desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) s 15,7 posto te Savez Sahra Wagenknecht s pet posto.

U saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje SPD je osvojio 35,6, AfD 37,6, CDU 5,5 posto, stranka Ljevica 7,4 posto Zeleni 5,5 i BSW pet posto.

U obje savezne pokrajine će prema ovim rezultatima biti nemoguće zadržati sadašnje koalicije na vlasti.

Osvrćući se na rezultate u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, gdje je CDU osvojio povijesno najslabiji rezultat u nekoj saveznoj pokrajini, kancelar je rekao kako se radi o „katastrofi“.

Međutim, Merz je CDU-ovih 20 posto osvojenih glasova, što znači gubitak od osam posto u usporedbi s posljednjim izborima, ocijenio uspjehom.

Komentirajući rezultate pokrajinskih izbora održanih u prvoj polovici ove godine, Merz je govorio o „mješovitim“ rezultatima za demokršćane.

Analitičari neuspjeh stranaka savezne vlade, Unije CDU/CSU i SPD-a, na pokrajinskim izborima, povezuju s nepopularnošću savezne vlade te kancelara Merza čiji rad podržava svega 13 posto građana.