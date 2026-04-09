Merz: Njemačka će pregovarati s Iranom, spremni i na zaštitu

Njemačka će nastaviti direktne pregovore s Iranom a cilj je uspjeh budućih pregovora između SAD-a i Irana, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz u četvrtak. „Naš cilj je ovim putem dati vlastiti doprinos uspjehu predstojećih pregovora“, rekao je Friedrich Merz ukazujući na pregovore između SAD-a i Irana koji bi trebali započeti u subotu u Pakistanu. On je rekao da će Njemačka podržati diplomatske napore „gdje god je to moguće“ te najavio da će još tijekom dana razgovarati s pakistanskim premijerom Šebazom Šarifom, koji organizira mirovne pregovore između Irana i SAD-a.

Merz je rekao kako je diplomatsko rješenje sukoba u interesu Njemačke.

„Od uspjeha pregovora ne ovisi samo stabilnost u regiji nego i razvoj svjetskog, a time i njemačkog gospodarstva“, rekao je Merz.

On je na izvanredno sazvanoj konferenciji za tisak rekao kako je Njemačka spremna vojno osiguravati prolaz kroz Hormuški tjesnac te da je o toj temi u srijedu razgovarao i s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

„Ja sam američkom predsjedniku obećao da će Njemačka u slučaju održivog mirovnog sporazuma i prekida vojnih aktivnosti u regiji pomoći u osiguravanju sigurnog prolaza kroz Hormuški tjesnac“, rekao je Merz ali je dodao kako je još prerano govoriti o konkretnim potezima.

Njemački kancelar je kritizirao napade Izraela na jug Libanona i ukazao na to da bi ovakav razvoj događaja mogao ugroziti mirovne napore.

„Žestina kojom Izrael tamo vodi borbe mogla bi cjelokupni mirovni proces dovesti u pitanje, a to se ne smije dogoditi“, rekao je Merz.

U vezi s drastičnim porastom cijene energenata u Njemačkoj nakon izbijanja rata u Perzijskom zaljevu, Merz je rekao kako se za sada ne planiraju nove mjere protiv rasta cijena ali da će vlada reagirati ako cijene ,usprkos aktualnom smirivanju situacije, ne padnu.