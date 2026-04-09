OBRANA TJESNACA

Merz: Njemačka će pregovarati s Iranom, spremni i na zaštitu

Merz: Njemačka ide u pregovore s Iranom, spremni i na vojnu zaštitu tjesnaca

Njemačka će nastaviti direktne pregovore s Iranom a cilj je uspjeh budućih pregovora između SAD-a i Irana, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz u četvrtak. „Naš cilj je ovim putem dati vlastiti doprinos uspjehu predstojećih pregovora“, rekao je Friedrich Merz ukazujući na pregovore između SAD-a i Irana koji bi trebali započeti u subotu u Pakistanu. On je rekao da će Njemačka podržati diplomatske napore „gdje god je to moguće“ te najavio da će još tijekom dana razgovarati s pakistanskim premijerom Šebazom Šarifom, koji organizira mirovne pregovore između Irana i SAD-a.

Merz je rekao kako je diplomatsko rješenje sukoba u interesu Njemačke.

UPOZORENJE SAVEZNICIMA Trump pritišće NATO: Traži hitne poteze za Hormuški tjesnac
Trump pritišće NATO: Traži hitne poteze za Hormuški tjesnac

„Od uspjeha pregovora ne ovisi samo stabilnost u regiji nego i razvoj svjetskog, a time i njemačkog gospodarstva“, rekao je Merz.

On je na izvanredno sazvanoj konferenciji za tisak rekao kako je Njemačka spremna vojno osiguravati prolaz kroz Hormuški tjesnac te da je o toj temi u srijedu razgovarao i s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

„Ja sam američkom predsjedniku obećao da će Njemačka u slučaju održivog mirovnog sporazuma i prekida vojnih aktivnosti u regiji pomoći u osiguravanju sigurnog prolaza kroz Hormuški tjesnac“, rekao je Merz ali je dodao kako je još prerano govoriti o konkretnim potezima.

IZ MINUTE U MINUTU Izrael napada Bejrut, Iran je odbio zahtjev SAD-a, Trump o NATO-u: 'Ništa ne razumiju!'
Izrael napada Bejrut, Iran je odbio zahtjev SAD-a, Trump o NATO-u: 'Ništa ne razumiju!'

Njemački kancelar je kritizirao napade Izraela na jug Libanona i ukazao na to da bi ovakav razvoj događaja mogao ugroziti mirovne napore.

„Žestina kojom Izrael tamo vodi borbe mogla bi cjelokupni mirovni proces dovesti u pitanje, a to se ne smije dogoditi“, rekao je Merz.

U vezi s drastičnim porastom cijene energenata u Njemačkoj nakon izbijanja rata u Perzijskom zaljevu, Merz je rekao kako se za sada ne planiraju nove mjere protiv rasta cijena ali da će vlada reagirati ako cijene ,usprkos aktualnom smirivanju situacije, ne padnu.  

USKOK podigao optužnicu protiv 20 Hrvata zbog krijumčarenja kokaina. Evo kako su operirali
RAZBILI NARKO KARTEL

USKOK podigao optužnicu protiv 20 Hrvata zbog krijumčarenja kokaina. Evo kako su operirali

Ukupno su planirali prokrijumčariti više od 2,5 tone marihuane, vrijedne gotovo 4,8 milijuna eura, od čega je prodano najmanje 1,7 tona
Izrael napada Bejrut, Iran je odbio zahtjev SAD-a, Trump o NATO-u: 'Ništa ne razumiju!'
IZ MINUTE U MINUTU

Izrael napada Bejrut, Iran je odbio zahtjev SAD-a, Trump o NATO-u: 'Ništa ne razumiju!'

Ušli smo u 41. dan rata u Iranu. SAD i Iran dogovorili su primirje, ali ono, kaže Trump ne uključuje Libanon. Izrael je u srijedu žestoko udario na Libanon, kažu da ciljaju pozicije Hezbollaha, puno je mrtvih u strašnim udarima...
Ovo je 'Pavlekov popis' s kojim je uhvaćen Eror? Na njemu su skijaši, članovi HOO-a, HRT-ovac
PAVLEK JE U KAZAHSTANU?!

Ovo je 'Pavlekov popis' s kojim je uhvaćen Eror? Na njemu su skijaši, članovi HOO-a, HRT-ovac

Na popisu su i glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, direktor ureda olimpijskog programa HO-a Damir Šegota i njegov sin, kao i Gordan Previšić, šef Skijališta Sljeme. Previšić negira primanje novca iz HSS-a.

