Merz: Odgovornost za završetak rata je na Iranu. Oni su središte međunarodnog terorizma...

Odgovornost za okončanje rata u Iranu je na vodstvu Irana, rekao je u ponedjeljak njemački kancelar Friedrich Merz. "Što prije stane režim mula, prije će završiti ovaj rat. Isključivo na ovom režimu i takozvanoj Revolucionarnoj gardi je da prekinu neprijateljstva", rekao je Merz u Berlinu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Dotad, kako je kazao, pretpostavlja da će Izrael i Sjedinjene Države nastaviti "sa svojom obranom" od Irana, jer iranska prijetnja seže daleko izvan zemlje i regije Bliskog istoka.

Merz je rekao da je tijekom vikenda razgovarao s čelnicima iz regije.

"No trenutno nije moguće predvidjeti kada će režim mula biti spreman na prekid neprijateljstva protiv svojih susjeda", rekao je.

Upozorio je da je prijetnja Izraelu i zemljama Perzijskog zaljeva iz Teherana i dalje prisutna i da se vidi u svakodnevnim napadima na civilne zgrade i vojne objekte.

"Iran je središte međunarodnog terorizma i to središte mora biti zatvoreno, a Amerikanci i Izraelci to čine na svoj način", rekao je njemački kancelar.

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu