Merz: Ovo je ruska provokacija. Ugrozili su živote u državi koja je članica EU-a i NATO saveza...'

Njemački kancelar Friedrich Merz oštro je u srijedu osudio rusku povredu poljskog zračnog prostora borbenim dronovima i osudio Rusiju zbog provokacija. "Rusija je ugrozila ljudske živote u jednoj zemlji koja je članica Europske unije i NATO-a“, priopćio je Merz (Kršćansko-demokratska unija CDU).

Pokretanje videa... 05:11 Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor | Video: 24sata/Reuters

Merz je naveo kako je današnji "bezobzirni postupak“ još jedna u dugom niz provokacija na području Baltika i istočnog krila NATO-a.

"Njemačka najoštrije osuđuje ovaj agresivni ruski postupak“, stoji u priopćenju.

Merz smatra kako je dobro što je Poljska s NATO partnerima brzo uočila, reagirala i uklonila opasnost.

"NATO jest i ostaje spreman na obranu“, zaključio je Merz.

Njemački ministar obrane Boris Pistorius je prije toga u Bundestagu objasnio kako nama razloga vjerovati u to da se radilo o pogrešci u upravljanju dronovima.

"Ovi dronovi su očito bili svjesno vođeni svom cilju. Da su bili upućeni na Ukrajinu, letjeli bi drugim rutama“, zaključio je Pistorius.

Njemački ministar obrane je rekao kako je rusko slanje dronova u Poljsku „provokacija za čitav NATO“ i testiranje sigurnosnog poretka.

