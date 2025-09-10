Obavijesti

RUSKI DRONOVI U POLJSKOJ

Merz: Ovo je ruska provokacija. Ugrozili su živote u državi koja je članica EU-a i NATO saveza...'

Merz: Ovo je ruska provokacija. Ugrozili su živote u državi koja je članica EU-a i NATO saveza...'
Foto: Ralf Hirschberger/REUTERS

Merz je naveo kako je današnji "bezobzirni postupak“ još jedna u dugom niz provokacija na području Baltika i istočnog krila NATO-a...

Njemački kancelar Friedrich Merz oštro je u srijedu osudio rusku povredu poljskog zračnog prostora borbenim dronovima i osudio Rusiju zbog provokacija. "Rusija je ugrozila ljudske živote u jednoj zemlji koja je članica Europske unije i NATO-a“, priopćio je Merz (Kršćansko-demokratska unija CDU).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor 05:11
Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor | Video: 24sata/Reuters

Merz je naveo kako je današnji "bezobzirni postupak“ još jedna u dugom niz provokacija na području Baltika i istočnog krila NATO-a.

"Njemačka najoštrije osuđuje ovaj agresivni ruski postupak“, stoji u priopćenju.

NEMIRNO NA NEBU Rusi tvrde: 'Nismo planirali pogoditi nijedan cilj u Poljskoj'
Rusi tvrde: 'Nismo planirali pogoditi nijedan cilj u Poljskoj'

Merz smatra kako je dobro što je Poljska s NATO partnerima brzo uočila, reagirala i uklonila opasnost.  

"NATO jest i ostaje spreman na obranu“, zaključio je Merz.

Njemački ministar obrane Boris Pistorius je prije toga u Bundestagu objasnio kako nama razloga vjerovati u to da se radilo o pogrešci u upravljanju dronovima.

NIJE IZOLIRANI SLUČAJ Šef NATO-a: 'Ovaj ruski potez je bio nepromišljen! Pažljivo ćemo pratiti razvoj cijele situacije'
Šef NATO-a: 'Ovaj ruski potez je bio nepromišljen! Pažljivo ćemo pratiti razvoj cijele situacije'

"Ovi dronovi su očito bili svjesno vođeni svom cilju. Da su bili upućeni na Ukrajinu, letjeli bi drugim rutama“, zaključio je Pistorius.

Njemački ministar obrane je rekao kako je rusko slanje dronova u Poljsku „provokacija za čitav NATO“ i testiranje sigurnosnog poretka.

Ovdje pratite sve oko situacije u Poljskoj iz minute u minutu

'BEZ KOMENTARA' Poljaci oborili ruske dronove, iz Kremlja kratko poručili: 'To je stvar ministarstva obrane'
Poljaci oborili ruske dronove, iz Kremlja kratko poručili: 'To je stvar ministarstva obrane'
