Merz: 'Putin je ratni zločinac'; Kremlj: 'Njegove stavove o miru u Ukrajini ne uzimamo u obzir'

Kremlj je u srijedu poručio da stavove njemačkog kancelara Friedricha Merza o mirovnim pregovorima za Ukrajinu ne uzima u obzir pošto je imao, kako je Moskva opisala, niz "nepovoljnih" izjava o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Merz je u intervjuu za njemački kanal ProSieben.Sat1, emitiranom u utorak, rekao da je Putin "možda najteži ratni zločinac našeg doba" te da nema mjesta za popuštanje takvim pojedincima.

Kremlj poriče da su njegove snage počinile bilo kakve ratne zločine u Ukrajini. Međunarodni kazneni sud izdao je 2023. godine nalog za uhićenje Putina, optužujući ga za ratni zločin otmice stotina djece iz Ukrajine. Kremlj je odbacio taj nalog, opisavši ga "skandaloznim".

Novinari su glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova u Kini pitali o Merzovom prijedlogu da Ženeva bude mjesto održavanja mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije.

"Merz je u posljednjih nekoliko sati dao puno nepovoljnih izjava, tako da je trenutačno teško uzeti u obzir njegovo mišljenje", rekao je Peskov. Na pitanje na koje se izjave referira, Peskov je odgovorio da misli na one "o našem predsjedniku".

Merz je u intervjuu na njemačkoj televiziji poručio: "On (Putin) je ratni zločinac. On je možda najteži ratni zločinac našeg vremena kojega trenutačno vidimo u velikim razmjerima. I jednostavno moramo biti jasni glede toga kako se postupa s ratnim zločincima. Tu nema mjesta popuštanju".