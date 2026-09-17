Merz šokirao izjavom: 'Era bezuvjetnog prijateljstva SAD-a i Europe je završena'

Era "bezuvjetnog transatlantskog prijateljstva" vjerojatno je završena u doglednoj budućnosti, izjavio je u četvrtak njemački kancelar Friedrich Merz. Govoreći na predizbornom skupu svoje stranke Kršćansko-demokratske unije (CDU), uoči nedjeljnih regionalnih izbora u Berlinu, Merz je izjavio da Europa svjedoči "zaokretu u političkom stavu s druge strane Atlantika".

Odnosi između Europe i Sjedinjenih Američkih Država pogoršali su se nakon povratka američkog predsjednika Donalda Trumpa u Bijelu kuću početkom 2025. godine, uz velike sporove oko budućnosti Grenlanda, uvođenja carina i financiranja NATO-a.

Merz je ranije ove godine izazvao Trumpov bijes kada je izjavio da Iran "ponižava" Washington u postojećem sukobu.

Međutim, njemački je kancelar naglasio kako je ova promjena stajališta Washingtona ujedno stvorila priliku koju Europa mora iskoristiti.

"Već je odavno prošao rok da preuzmemo odgovornost za same sebe", poručio je Merz, ukazujući na povećanu obrambenu potrošnju svoje vlade.

Merz se također osvrnuo na gospodarski oporavak Njemačke. "Na putu smo izlaska iz krize", izjavio je, ističući očekivani gospodarski rast od oko 1,3 posto u ovoj godini.

"Izišli smo iz ovog ponora smanjenja ili stagnacije gospodarstva", naglasio je njemački kancelar, inzistirajući pritom na tome da su reforme i dalje nužne.