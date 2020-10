Mesić o Klubu: Tamo sam prvo došao na gulaš pa na odojak...

Na pitanje je li Plenković trebao znati za DORH-ovu istragu nad Kovačevićem govori kako njega jesu obavještavali dok je bio predsjednik Republike

<p>Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić za <a href="https://www.jutarnji.hr/video/news/prvi-put-sam-jeo-jelenski-gulas-drugi-put-odojka-po-dolasku-u-klub-imao-sam-samo-jedno-pitanje-15023644" target="_blank">Jutarnji </a>je ispričao kako je bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića znao iz političkih krugova.</p><p>- Bio je predsjednik gradske organizacije HNS-a. Obično smo razgovarali o gradskim i političkim problemima, ali nikad o njegovim komercijalnim potezima. Dvaput sam bio u klubu u Slovenskoj. Prvo što sam pitao kada sam došao je – čije je to? Rekli su mi da je od nekoliko firmi - kazao je Mesić.</p><p>Bivši predsjednik tada je otkrio kako su ga pozvali na jelenski gulaš, da je on tamo došao, pojeo gulaš i otišao.</p><p>- Drugi put sam bio na odojku. Došao sam zbog onoga zašto sam pozvan - da ručam. Smatrao sam da sam pozvan kao prijatelj. Sa mnom su bili i moji policajci. Pretpostavio sam da onaj tko te zove i plaća račun. Mislio sam da tu dolaze poslovni ljudi. Ina je nekad imala takav jedan klub gdje bi nakon sklopljenog posla došli poslovni ljudi - kazao je Mesić dodajući kako za vrijeme njegovog posjeta u Slovenskoj nije bilo hostesa ni kartanja.</p><p>Na pitanje je li Plenković trebao znati za DORH-ovu istragu nad Kovačevićem govori kako njega jesu obavještavali dok je bio predsjednik.</p><p>- Zato imamo SOA-u i organe koji prate. Kada se nekoga postavlja na neku ključnu poziciju, treba gledati ima li ta osoba nekih repova - kaže Mesić.</p><p>Na pitanje treba li se Zoran Milanović sa svima javno obračunavati kao što to čini u zadnje vrijeme odgovara:</p><p>- Ja sam bio predsjednik, Ivo Sanader premijer, Luka Bebić predsjednik Sabora. Dakle bili smo iz različitih političkih opcija, a jednom mjesečno bismo se sastajali jer smo htjeli da se osobno ne sukobljavamo oko nekih dilema. Svaki put bi ručak bio kod jednog od nas trojice. Treba čuvati dignitet funkcije. Ne treba na svaku kritiku odgovarati.</p>