Meteoalarm izdao upozorenja za veći dio Hrvatske zbog kiše

Meteoalarm je za četvrtak i petak izdao niz upozorenja, ponajprije za sjeverni Jadran i gorske krajeve. Europski meteorološki servis Severe Weather Europe u svojoj prognozi najavljuje velike količine kiše i snijega na sjeverozapadu Hrvatske, a upozorava kako bi zbog obilne kiše na hrvatskoj obali moglo doći i do poplava. Tijekom četvrtka na sjeverozapadu zemlje očekuju se izražena grmljavinska nevremena. DHMZ dodaje kako će u četvrtak biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku te razmjerno vjetrovito. Navečer i u noći na petak očekuje se jače naoblačenje s kišom, lokalno u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom zahvatit će najprije sjeverni Jadran te Gorski kotar. Vjetar umjeren do jak južni i jugoistočni, a na Jadranu jako i olujno jugo.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 12 do 15 stupnjeva. Najviša dnevna od 15 do 19, u središnjim i istočnim predjelima između 19 i 22 stupnja.

Kako je prognozirao Zoran Vakula za HRT do kraja tjedna i početkom novoga malo manje toplo, ali u četvrtak i petak još vjetrovitije nego u srijedu i gdjekad na kopnu uz mjestimice jak i olujan vjetar. Ponegdje će biti i obilne kiše i grmljavine, osobito u gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, i to ponajviše u noći s četvrtka na petak, kada će, uz zahladnjenje, u gorju kratkotrajno padati i snijeg. Već u subotu barem djelomice sunčano i većinom bez oborine, uz iznimku unutrašnjosti Dalmacije, a od nedjelje se ponovno povećava vjerojatnost za kišu i drugdje.

Na Jadranu do petka još vjetrovitije nego na kopnu, uz većinom jako i olujno jugo te također uz povremenu kišu, često i obilnu te pljuskove s grmljavinom. Mjestimice će biti i olujnog nevremena, osobito od četvrtka navečer do petka ujutro, kada će i vjetar naglo mijenjati smjer. Tijekom petka sa zapada smirivanje vremena i razvedravanje pa je u subotu samo rijetko moguć poneki pljusak, ali već od nedjelje ponovno je moguća kiša duž cijeloga Jadrana. Srećom, uz slabiji vjetar nego do petka.

Tema: Hrvatska