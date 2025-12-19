Obavijesti

Meteorolog otkrio: Hoćemo li ove godine imati bijeli Božić?

Foto: Hrvoje Kostelac

Hrvatska bez bijelog Božića? Meteorolozi kažu da je šansa mala, osim u Gorskom kotaru i Lici! Klimatske promjene krive za nedostatak snijega, a snježni Božići sve rjeđi

Kako se približavaju blagdani, ponovno se nameće pitanje koje se svake zime postavlja – hoće li Hrvatska dočekati bijeli Božić. Odgovor, prema prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Nikole Vikića Topića, za većinu zemlje nije optimističan.

U najvećem dijelu Hrvatske vjerojatnost za snježni Božić vrlo je mala. Izglednije je da će se snježni pokrivač zadržati tek u gorskim krajevima, ponajprije u Gorskom kotaru i Lici, gdje postoji realna šansa da se kraj godine zabijeli. Iako se nakon duljeg stabilnog razdoblja očekuje pogoršanje vremena uz pad temperature, ono neće biti dovoljno snažno da donese snijeg u nizinske krajeve.

Razlog sve rjeđih bijelih Božića leži ponajprije u klimatskim promjenama. Posljednjih desetljeća bilježi se izraženo zatopljenje, pa se, primjerice, Zagreb u prosjeku zagrijao za oko jedan stupanj u 30 godina. Uz to, ni u prošlosti snježni Božići nisu bili česta pojava, no danas su još rjeđi.

Statistički podaci pokazuju da se broj Božića sa snijegom u odnosu na razdoblje od prije 60 godina smanjio za 30 do 40 posto. U posljednjih 20 godina Zagreb, Osijek i Varaždin imali su samo jedan bijeli Božić, što jasno potvrđuje trend nestajanja snijega u prosincu, mjesecu koji je ionako prijelaz između jeseni i zime.

Što se tiče blagdanskog tjedna, vrijeme će započeti uz južinu, nakon čega slijedi pogoršanje i zahlađenje. Kiša će biti sve češća, osobito od sredine tjedna, a moguće je da će padati i na Badnjak i na Božić. Snijeg se očekuje tek lokalno u unutrašnjosti, no još nije sigurno gdje i u kojim količinama.

Ipak, nade nisu potpuno nestale. Dok nizinska Hrvatska ima tek tri do 10 posto šanse za bijeli Božić, u Gorskom kotaru i Lici izgledi su znatno veći, između 40 i 70 posto. U gradovima poput Delnica i Ogulina trenutačne prognoze čak daju veću vjerojatnost snježnom nego zelenom Božiću.

Meteorolozi ističu da je snijeg u našim krajevima općenito češći u siječnju nego u prosincu, kada obično padnu i veće količine. Iako se očekuje da će ova zima u cjelini biti toplija od prosjeka, hladni prodori sa snijegom i dalje su mogući, a prema trenutačnim naznakama, najizgledniji su upravo tijekom siječnja.

