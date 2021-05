Kao i u dosadašnjem dijelu svibnja - i tijekom njegovih posljednjih dana te početkom lipnja na većini Jadrana bit će sunčanije, uz temperaturu zraka oko prosječne za doba godine, a u sjevernim krajevima oblačnije, kišovitije i svježije. Srećom za mnoge - kiša na kopnu neće biti ni česta, ni obilna, a i najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom oko 20 °C, prenosi HRT.

Osjećaj svježine pojačat će sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu većinom tramontana i bura, koje će gdjekad biti i jake, s olujnim udarima, osobito od potkraj subote do ponedjeljka. U drugom dijelu idućeg tjedna znatno se povećava vjerojatnost za stabilnije, sunčanije i diljem Hrvatske toplije vrijeme, koje bi moglo biti uvod u napokon jedan diljem Hrvatske iznadprosječno topli mjesec i sezonu, kakva ovog proljeća nije bila.

O svibnju i ljetu

Sličnih smo primjera imali i nedavno. Primjerice, svibanj 2019. diljem Hrvatske bio je znatno hladniji i kišovitiji od ovogodišnjega - štoviše, među 10 najhladnijih u povijesti mjerenja, a uslijedilo je ljeto koje je bilo među 10 najtoplijih od kada postoje mjerenja. Prognoze za ovo ljeto do sada nisu upućivale na takvu ekstremnost, ali "iznadprosječna toplina ne bi trebala izostati niti ovog ljeta", zaključio je Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ- za HRT.

Krunoslav Mikec, dipl. ing.: "Nakon većinom vedrog jutra, samo rijetko s maglom, tijekom subote u Slavoniji, Baranji i Srijemu porast naoblake, poslijepodne mjestimice moguće i uz malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 19 i 21 °C, a jutarnja od 8 do 11 °C.



Podjednaka najniža jutarnja temperatura i u središnjoj Hrvatskoj, a dnevna od 16 do 19 °C. Uz umjereno i pretežno oblačno vrijeme, ponegdje će pasti i malo kiše, poglavito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Ujutro rijetko može biti kratkotrajne magle.





Magla je moguća i u kotlinama gorske Hrvatske, gdje će uz postupno sve više oblaka nakon podneva biti i mjestimične kiše. Vjetar u gorju slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu ujutro bura i sunčano, pa uz više oblaka sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar, a kasno popodne ponovno bura koja će jačati, osobito podno Velebita. Najviša temperatura od 20 do 24 °C, u gorskim predjelima između 15 i 20 °C.



U Dalmaciji prvi dio subote uglavnom sunčano, zatim postupan porast naoblake, navečer i u noći samo rijetko malo kiše. Nakon jutarnje bure okrenut će na jugozapadni i zapadni vjetar, na otvorenome i sjeverozapadni, uz dnevnu temperaturu od 23 do 26 °C.



Podjednako toplo i na krajnjem jugu Hrvatske, također uz jutarnju buru zatim zapadnjak i jugozapadnjak, na otvorenom i sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito. Pritom uglavnom sunčano uz više oblaka krajem dana."



I dalje promjenjivo



"I sljedećih dana na kopnu promjenjiva naoblaka uz sunčana razdoblja pri čemu će ponegdje biti kiše, odnosno popodnevnih pljuskova. Temperatura zraka bez veće promjene u odnosu na subotu.



Na Jadranu sunčanije nego na kopnu, no ponegdje je uz prolazno više oblaka moguće malo kiše, posebno u nedjelju kada će mjestimice puhati jaka bura. Bit će malo manje toplo nego do subote.", prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.