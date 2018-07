Pogodio ih mini-tsunami: Pod vodom su plaže, ceste, terase...

Tsunami s valovima visokim oko 1,5 metara pogodio je u ponedjeljak obale u Španjolskoj. Sve plaže na popularnim turističkim plažama Majorce i Menorce poplavljene su u fenomenu kojeg Katalonci zovu ‘rissaga’.

Mini-TSUNAMI strikes Spanish resorts in Majorca and Menorca deluging roads and flooding beach bars and terraces https://t.co/ABOEfWtt6T