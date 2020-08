Metković – mjesto susreta brda i doline, rijeke i mora za odmor iz snova

Oduševit će vas gastronomska i enološka ponuda, fotosafari izleti neretvanskom lađom kroz netaknutu močvaru, berba mandarina i razni drugi turistički programi

<p>Dobrodošli u <strong>Metković</strong>, drugi najveći grad Dubrovačko–neretvanske županije koji se prostire uz obale rijeke Neretve i koji je administrativno, gospodarsko i kulturno središte doline Neretve.</p><p>Do Metkovića možete doći autocestom A1, Jadranskom turističkom cestom (D8-D9), ili ako više volite ploviti, u samom središtu grada je pristanište na Neretvi.</p><p>Metković je u blizini poznatih turističkih destinacija, primjerice Dubrovnika od kojeg je udaljen nešto više od sata vožnje.</p><p>Područje grada Metkovića bilo je i ostalo važno prometno čvorište još iz antičkih vremena, luka u Metkoviću, kao i željeznica, u 19. i 20. stoljeću bile su od iznimne važnosti ne samo za dolinu Neretve i Dalmaciju, nego i šire. Jedan od prvih hotela na istočnoj obali Jadrana bio je hotel „<strong>Austria</strong>“ koji je otvoren u Metkoviću davne 1890. godine. Iz toga možemo zaključiti da je Metković već tada svojim putnicima i gostima mogao ponuditi puno toga, a što sve nudi danas predlažemo da provjerite sami.</p><p>Metković, kao i cijela <strong>dolina Neretve</strong>, područje je bogato različitim biljnim i životinjskim vrstama. Unatoč melioraciji koja je od močvare napravila plodno tlo, sačuvano je bogatstvo životinjskoga svijeta u ornitološkim rezervatima <strong>Pod gredom, Prud i Orepak</strong>, a na brdu iznad Metkovića je značajni krajobraz Predolac–Šibanica.</p><p>Područje Metkovića bilo je naseljeno od najstarijih vremena, o čemu nam svjedoče ilirske gomile, no najvažnije nalazište je arheološki lokalitet antičke Narone u Vidu. <strong>Arheološki muzej Narona</strong>, prvi je in situ muzej u Hrvatskoj, sagrađen iznad Augusteuma, hrama posvećena caru Augustu. Postav muzeja čini savršeno očuvana skupina skulptura koje predstavljaju julijevsko-klaudijevsku carsku dinastiju, ali isto tako i mnoštvo drugih artefakata kao što su ostatci keramike, stakla, novca, nakita i sl. koji će vas uputiti u značenje i bogatstvo stare Narone, drugog po veličini i važnosti rimskog grada na istočnoj obali Jadrana, a koji datiraju od kraja 3. st. pr. Kr. do 15. st. po. Kr.</p><p><strong>Prirodoslovni muzej Metković</strong>, koji se razvio iz Ornitološke zbirke u Metkoviću, savršeno dočarava bogatu raznolikost flore i faune doline Neretve. U muzeju su izložene herbarske zbirke, zbirke kukaca, leptira, školjki i ihtiološka zbirka. Preparati su razmješteni po staništima te pružaju pregledan uvid u nekadašnju bujnost života u močvarama, močvarnim šumarcima, šikarama i kamenjaru, kao i na obrađenim površinama.</p><p>Tijekom cijele godine u Metkoviću se odvijaju različite manifestacije, od kojih su najpoznatije Smotra folklora „Na Neretvu misečina pala“, Metkovsko kulturno ljeto, Rimska noć u Naroni, <strong>Maraton lađa</strong>, Dani Neretvanske kneževine, Božić u Neretvi, Ledena bajka na Neretvi…</p><p>Uz bogatu kulturnu, povijesnu i prirodnu baštinu, oduševit će vas gastronomska i enološka ponuda, fotosafari - izleti neretvanskom lađom kroz netaknutu močvaru, berba mandarina i drugi turistički programi, ali prije svega istinska srdačnost Metkovki i Metkovaca.</p><p>Istražite u miru i bez gužve grad povijesti, kulture, prirode i tradicije. Doživite na svoj način mjesto susreta brda i doline, rijeke i mora!</p>