KOMENTAR: SNJEŽANA KRNETIĆ PLUS+

Mi ne smijemo pristati da nam djeca s potrebama umiru u tišini

Piše Snježana Krnetić,
Foto: canva ilustracija

Empatija, odgovornost i ljudskost, tri su riječi koje bi trebale biti temelj tog sustava, ali u ovom slučaju one ne postoje...

Detalji optužnice protiv četiri djelatnice i bivše ravnateljice Centra za rehabilitaciju Rijeka - Kraljevica o tragičnoj smrti 14-godišnjeg dječaka s poteškoćama koji se ugušio pizzom jer dva sata nije bio pod nadzorom razotkriva sustavno urušavanje sustava institucionalne skrbi. Dječak je bio sam u sobi, bez struje, bez kreveta, bez brige. Iako nije smio jesti bez nadzora, dječak nije provjeravan kako je to određeno protokolom. Činjenica da je bivša ravnateljica lažirala zapisnik sastanka koji se nikad nije dogodio i krivotvorila protokol je monstruozna. Ljudi koji su trebali skrbiti o dječaku s potrebama su ga izdali! U Hrvatskoj smo svjedočili nizu slučajeva koji su zorno pokazali sve "propuste sustava", ali nakon toga gotovo se ništa bitno nije promijenilo. Sustav je ostao bešćutan, hladan, fokusiran na procedure i papire, umjesto na djecu kao najranjiviju skupinu društva.

