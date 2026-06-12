MI NISMO SAMI Objavili nove dokumente o vanzemaljcima. Spominju čudne crvene kugle

Američki dužnosnici objavili su još jedan paket povjerljivih dokumenata povezanih s viđenjima NLO-a, uključujući izvješća o svjetlećim, crvenim kuglama uočenima na sjeveroistoku Amerike.

Objava onoga što Pentagon naziva neidentificiranim anomalnim pojavama (UAP) obuhvaća 72 dokumenta FBI-a, CIA-e i Pentagona te uključuje svjedočanstva, videozapise i umjetničke prikaze. Neki od dokumenata o NLO-ima datiraju još iz 1940-ih godina i ne odnose se samo na SAD, već i na druge dijelove svijeta. Prva dva paketa dokumenata objavljena su 8. svibnja i 22. svibnja.

Foto: Američko ministarstvo obrane

Izvješća iz nekoliko zapisa odnose se na viđenja sfera ili kugli na istoj općoj lokaciji u SAD-u.

Foto: Američko ministarstvo obrane

Jedan djelomično redigirani dokument iz veljače navodi FBI-eve razgovore s dvjema osobama koje su prijavile da su jedne večeri vidjele intenzivnu, sjajnu svjetlost usred svog dvorišta.

Foto: Američko ministarstvo obrane

Jedna osoba "opisala je crvenu boju kao blistavu i prekrasnu te da [redigirano] nikada prije nije vidjela ništa takve crvene boje", navodi se u izvješću FBI-a.

Foto: Američko ministarstvo obrane

Crvena sfera, široka oko 90 centimetara, sadržavala je "bijelo plazma sunce" veličine košarkaške lopte u svom središtu, stoji u zapisu. Ljudi su uočili i drugu kuglu, a činilo se da su njih dvije međusobno povezane dok su se udaljavale.

Također su prijavili da su nekoliko tjedana kasnije vidjeli nekoliko bijelih kugli kako lete iznad kuće na puno većoj visini, navodi se u izvješću FBI-a.

Sličan razgovor iz srpnja 2025. godine odnosio se na prethodna izvješća o kuglama.

„Ovo se opažanje dogodilo unutar 25 milja od viđenja 'Trokutastih kugli', 'Rotacije crvene kugle' i 'Kugli iznad ribnjaka' na lokaciji koja im je dobro poznata, a koja je rijetko naseljena”, stoji u izvješću FBI-a. Incident iz listopada 2024. opisuje izvor svjetlosti ispod horizonta koji lebdi iznad ribnjaka.

„Svjetleći objekt nalikovao je na 'sferu nalik plazmi' koja je povremeno mijenjala oblik i svjetlost. Na trenutke se činilo da se primarni izvor svjetlosti odvaja u manje svjetleće točke”, navodi se u izvješću.