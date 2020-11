'Mi ovdje komemoriramo žrtvu, ali i osuđujemo zločin'

Sjećamo se žrtve, slavimo herojstvo Vukovara i njegovih stanovnika i podsjećamo mlađe naraštaje na zločin koji se ovdje dogodio i koji se više nikad ne smije ponoviti - poručio je predsjednik Hrvatskog sabora

<p>Predsjednik Hrvatskog sabora <strong>Gordan Jandroković</strong> izjavio je u srijedu da je od Domovinskog rata prošlo puno godina i da se trebamo okrenuti prema naprijed te poručio da je dobro što na obilježavanju Dana sjećanja sudjeluje i potpredsjednik Vlade Boris Milošević, predstavnik srpske manjine.</p><p>- Mi ovdje komemoriramo žrtvu, ali i osuđujemo zločin. Svima je jasno što se ovdje dogodilo - da je na brutalan način režim Slobodana Miloševića i velikosrpska politika pokušala osvojiti teritorij Republike Hrvatske. Istovremeno, prošlo je jako puno godina, trebamo se okrenuti prema naprijed, razmišljati o budućnosti i novim naraštajima. Smatram da je dobro da je potpredsjednik Vlade Milošević ovdje s nama - poručio je Jandroković iz Vukovara na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.</p><p>Istaknuo je da je Vukovar postao simbol hrvatskog otpora, borbe za slobodu, herojstva, brojnih znanih i neznanih junaka, dodavši da će brutalnost projekta Velike Srbije i Miloševićevog režima ostati trajno upisano u sjećanju hrvatskog naroda.</p><p>- Sjećamo se žrtve, slavimo herojstvo Grada Vukovara i njegovih stanovnika i podsjećamo mlađe naraštaje na zločin koji se ovdje dogodio i koji se više nikad ne smije ponoviti - poručio je predsjednik Hrvatskog sabora.</p><p>Izrazio uvjerenje da će obilježavanje proći u najboljem redu s epidemiološke strane i da će se ljudi držati mjera i pravila.</p><p>- Danas ne možemo obilježiti ovaj Dan kao i inače, jednako brojni, uz pozdrave, dodire, kontakte koje inače imamo. Ovoga puta bit će to na drugačiji način, ali važno je da smo ovdje i da odajemo počast Gradu Vukovaru - rekao je Jandroković. </p><p>Na obilježavanju je i izaslanik predsjednika Srbije <strong>Veran Matić</strong>. </p><p>- Dobro je da se pokloni žrtvama Grada Vukovara, to je korak naprijed i to je dobro. Vjerujem da je ta isprika i njegova pojava ovdje iskrena i da će pridonijeti da se odnosi između dviju zemalja u budućnosti stabiliziraju i poprave - istaknuo je Jandroković.</p><p>Govoreći o nestalima u ratu, rekao je da je to jedno od najbolnijih pitanja i najtežih rana koje hrvatski narod osjeća te da moramo inzistirati na tome da saznamo istinu.</p><p>Vezano za predsjednika Republike <strong>Zorana Milanovića</strong> koji nije sudjelovao na službenom protokolu u Koloni sjećanja, već će položiti vijence kod Spomen-obilježja masovne grobnice na Ovčari, Jandroković je rekao da danas ne bi inzistirao na razlikama, već na onome što povezuje.</p><p>- Povezuje nas obaveza da iskažemo poštovanje i sjećanje na žrtvu. Predsjednik je odlučio položiti vijenac na Ovčari, to je njegova odluka i ja ju poštujem - poručio je. </p>