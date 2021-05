U emisiji U mreži Prvog na Hrvatskom radiju, sučelili su se Sandra Benčić, platforma Možemo i Zlatko Hasanbegović iz Domovinskog pokreta.

Cijela debata se ponovno fokusirala na podmetanja i ideološke rasprave. Benčić je rekla da je kampanja iz stožera Domovinski pokret je usmjerena na to da se plasiraju laži i da se blati pojedince koji su uključeni kampanju platforme Možemo.



- Mi svaki dan imamo konferencije za novinare u drugom zagrebačkom kvartu na određenu temu za koje smatramo da će biti ključna kada preuzmemo upravljanje Zagrebom. Svaki dan pokušavamo razgovarati o sadržaju upravljanja, međutim s druge strane ne postoji želja ni volja da se argumentirano razgovara o sadržaju, o programu za Zagreb. Gospodin Škoro je nekoliko puta predbacivao zašto vraćamo stalno priču na komunalne programe, a radi se o komunalnim problemima, o lokalnim izborima i trebali bi razgovarati o tome što muči građane ovog grada i kako to riješiti, rekla je.

Zlatko Hasanbegović, rekao je da je kampanja uobičajena i specifična u odnosu na sve kampanje u povijesti hrvatskog parlamentarizma.



- Kao što su i strani mediji primijetili odvija se u uvjetima potpune medijske dominacije i favoriziranje jednoga kandidata. S druge strane demonizira se politička platforma koja se suprotstavlja tom kandidatu i koja u gotovo nemogućim uvjetima medijske dominacije pokušava demistificirati neobaviještenoj hrvatskoj javnosti ključne činjenice o genezi i nastanku i dalekosežnim skrivenim ideološkim ciljevima, koji nemaju veze s komunalnom problematikom, a koje stoji iza platforme Možemo - rekao je.

- Sam gospodin Hasanbegović, kao i gospodin Škoro, jasno su rekli da u našem programu piše koje su naše vrijednosti. Mi smo zeleno lijeva platforma, mi se zovemo zeleno lijeva koalicija i jasno je koje vrijednosti zastupamo. Mi to nismo nikada skrivali, mi smo se tako nazvali - istaknula je Benčić.



Dodala je kako se proteklih dana kao ekskluziva predstavljaju financijski izvještaji udruga u kojima su neki pojedinci bili zaposleni.



- Ti izvještaji prikazuju se kao da je to nešto što je bilo skriveno. Radi se o financijskim izvještajima organizacija civilnih društava koji se svake godine objavljuju na web stranicama i koje svaka osoba može naći. Želi nas se dovesti u situaciju da se branimo što smo uspješno, za male plaće, iz EU fondova osigurali milijune kuna za socijalne usluge za građane i to za one usluge koje država nikad nije pružila - objasnila je.

Hasanbegović joj je odgovorio da je sve to ideološka propaganda.

- Sandra Benčić se bavila ideološkom propagandom obilato donirana od stranih donatora više od jednog desetljeća i koji su stvorili ono što nazivamo agentima od utjecaja, koji sada pretendiraju preuzeti apsolutnu vlast u Gradu Zagrebu, a koja se može ograničiti samo pobjedom Škore. Možemo je moj lijes držalo pred Ministarstvom kulture - rekao je Hasanbegović.

No problem je što je Možemo! kao stranka osnovan 10. veljače 2019.,

- Te 2016. godine okupili su se ljudi iz kulturnog miljea... Jako mi je žao što gospodin Hasanbegović i Škoro žive u vremenu politike u kojoj je jedino bitno detektirati unutarnjeg i vanjskog neprijatelja i koristiti se metodama podmetanja. Zapravo ova borba možda i nije fer jer mi se borimo u 2021. s problemima koje građani imaju danas, a vi ste u 1945. s problemima i metodama koje nikome nisu zanimljive i relevantne - rekla je Benčić.

Osvrnula se i na financijske izvještaje civilnih udruga.

- Vama je teško pojmiti da smo mi za plaće za koje smo radili i sredstva koja smo prikupili radili sve što smo radili. Ja sam dala tisuće pravnih savjeta, pisala tisuće tužbi, dobila tisuće presuda na europskim sudovima. Vi ne možete vjerovati da smo radili za tu plaću i da nismo uzeli otpremnine niti dobili povlaštene kredite kao Škoro, kao Lederer koja si je isplaćivala uz plaću još i autorski honorar... Revizija je utvrdila da je Škoro uzeo otpremninu nezakonito i da je isto tako dobio povlašteni kredit.. Sve što smo mi radili je prošlo ne samo našu reviziju nego i stroge EU revizije i nikad nije utvrđeno da je i ijedna lipa potrošena nenamjenski - rekla je Benčić i zaključila:

- Gospodin Škoro želi zadržati one interese koje je imao i kad je surađivao s Bandićem jer želi politiku kontinuiteta. Nakon nedjelje bit će svima jasno i nikad više nikome neće pasti na pamet koristiti ovakvu vrstu kampanje, difamacije, podmetanja, udbaške metode - rekla je Benčić.

Na pitanje što će građani dobiti ako platforma Možemo dođe na vlast, Benčić je rekla - promjenu modela upravljanja Zagrebom.



- Idemo na ozbiljno restrukturiranje gradske uprave i Holdinga. Prvi cilj je napraviti reviziju financija i Holdinga i gradske uprave kako bi ustanovili stvarno stanje. Povećati kvalitetu i dostupnost usluga, povećati transparentnost svih procesa, digitalizirati procese kako bi građanima sve usluge bile dostupnije, ulagati u obnovu Zagreba i priprema projekata za Fond solidarnosti - povući sredstva za obnovu vrtića, škola i obrazovno kulturne infrastrukture, rekla je istaknuvši: cilj nam je da do kraja ovog desetljeća Zagreb prođe zelenu transformaciju, uhvati korak s europskim metropolama i postane zeleni, otvoreni i transparentniji grad - odgovorila je.



Hasanbegović je rekao da izborom Škore za gradonačelnika sprječava se mogućnost uspostave u Zagrebu apsolutne vladavine jedne interesno klijentelističke mreže koja preko različitih floskula i dosjetki i dobro naučenih fraza, a iza kojih se krije jedno ideološko sektaštvo i uskogrudnost, koja se sada skriva u pojmove zelene preobrazbe.





Dodao je i da bi suradnja između skupštine i Miroslava Škore kao gradonačelnika bila odlična jer je, kako je rekao, Škoro tolerantan čovjek spreman na suradnju i to je jedini način da se Zagreb liši nasrtaja ideološkog i da se rasprava usredotoči na ono što su ključni komunalni problemi ovog grada.