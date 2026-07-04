'Mi smo Nepalci Prem i Jay. Radimo kad sviće zora, a u Dalmaciji postali smo - galebari'

Galebar, odnosno galeb nekoć je u Dalmaciji bio sinonim za hobi domaćih muškaraca sa strankinjama u turističkoj sezoni. No u Solani Nin to je doista ozbiljan posao koji postoji otkad je proizvodnje soli. Dugogodišnji radnik koji živi u okolici odustao je od posla, ali se brzo našla zamjena, i to iz Nepala. Dvojac se igrom slučaja odlično snašao, tehniku odvraćanja galeba od malenih brda soli savladao je s odličnim, a nama su pokazali kako izgleda jedno jutro na ovom neobičnom poslu.

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Pokretanje videa... VIDEO Strani radnici iz Nepala rade kao galebari u solani Nin | Video: 24sata/Hrvoje Kostelac/Pixsell

- Ujutro dolazimo rano, već u 4 sata, a s pravim zrakama sunca odlazimo na bazene solane kojih je ukupno 155. Nije se u svima kristalizirala sol, pa smo usredotočeni samo na polja na kojima je sve vidljivo - bijelo. Zapravo, točan početak posla ne ovisi o minutama, nego kad sviće zora, ali nakon svitanja smo sigurno najmanje tri sata ovdje - kažu nam Prem Bahadur Tamang (30) i Jay Deep Bishwakrma (49).

Dalmatinska vrućina posebno dolazi do izražaja na bazenima koji su se zabijelili. No Prem i Jay nam tvrde da su uvjeti ovdje dobri, jer je u Nepalu, i dijelu iz kojeg oni dolaze, puno toplije. Tamo je prosječna temperatura 42 stupnja Celzijevih. U rodnom Nepalu je Prem bio radnik u poljoprivredi, a Jay soboslikar, no sad su oboje - galebari.

- Zviždimo i plješćemo rukama. Rekli su nam da su domaći ljudi koristili riječ 'bježi, bježi', ali mi je ne koristimo. Uzviknemo nešto, ali to je ipak na našem nepalskom jeziku. Bitno je da se hoda, proizvodi neki zvuk, i galebovi ne prilaze - govore Prem i Jay.

Na solani obitava više od 200 vrsta ptica, ali samo je galeb onaj kojega se tjera. Naime, privlače ga brdašca svježe prikupljene soli, a ta ptica vidi je kao priliku da je zaprlja izmetom.

- Ne želim da me vide kao opasnost - govori Jay te dodaje kako je jako bitno da galebovi ne preletavaju ili ne slete, pa zato hoda satima i proizvodi zvukove.

Dok se drugi radnici tek spremaju na posao, nepalski dvojac brine se da sol ostane netaknuta. Solana ima ekološki certifikat i ne postoji drugi način da se proizvedena sol zaštiti, osim ljudskim angažmanom, i to svakodnevno, od lipnja do rujna.

- Dolazimo i popodne, isto po nekoliko sati radimo, zapravo zvuči jednostavno, ali je i zahtjevno - zaključuje dvojac.

Vodstvo solane je probalo razne sisteme obrane od galeba, ali iskustveno, tvrde nam, ništa ne može zamijeniti čovjeka.

- Otkad postoji solana, netko je bio zadužen za posao galebara. Poslije su taj posao radili umirovljenici zaposleni na nekoliko ljetnih mjeseci, a nakon toga smo pokušali s robotima, no taj projekt nije uspio. Ptice se, naime, jedino boje čovjeka - govori nam Sanja Stamenić Oštrić, direktorica marketinga ninske Solane.

Solana planira proizvesti ukupno pet tisuća tona soli. Bez galebara bi dio uroda bio zaprljan, pa radnici obranom od galebova zapravo štite stotine kilograma soli od kontaminacije.

Tako se nepalski dvojac, Prem i Jay, silom prilika, prihvatio posla za koji nisu znali ni da postoji. Ovo su im prvi radni tjedni na poslu galebara, iako su u samoj Solani Nin zaposleni više od tri godine.

Iako u njihovoj dalekoj zemlji ne postoje bazeni mora koji isparavaju, a pritom se dobiva sol na drevni način, obojica su zaključili da im odgovara ovo vrlo rijetko i neobično radno mjesto.