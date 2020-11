'Mi u Splitu gradimo novi HDZ'

Kandidat za predsjednika splitskoga HDZ-a na unutarstranačkim izborima Vice Mihanović izjavio je kako će se zauzimati za izgradnju novog HDZ-a u Splitu koji će se baviti lokalnom, a ne nacionalnom politikom

<p>"Želja nam je graditi novi HDZ u Splitu, a to znači da ćemo se baviti isključivo lokalnom, a ne nacionalnom politikom", rekao je Mihanović na konferenciji za novinare nakon što je izbornom povjerenstvu predao svoju kandidaturu i kandidaturu za tri potpredsjednička mjesta u splitskome HDZ-u koji će biti dio njegova tima.</p><p>Kandidati za potpredsjednike splitskoga HDZ-a su Domagoj Maroević, Ivica Kusić, i Sipe Čogelja.</p><p>"Mi želimo graditi HDZ koji će odgovoriti na izazove budućnosti u Splitu u prvom redu razvijanjem komunalne infrastrukture i gospodarstva, a poseban naglasak stavit ćemo na rješavanje stambenog problema mladih obitelji i zapošljavanje", rekao je Mihanović.</p><p>Dodao je kako će osluškivati prijedloge ostalih ljudi iz HDZ-a te kako mu je želja uključiti sve članove HDZ-a da pridonesu radu na lokalnoj političkoj sceni.</p><p>Na novinarski upit očekuje li protukandidata za predsjednika splitskog HDZ, odgovorio je kako HDZ-ov Statut to omogućuje, ali on, dodao je, zasad to ne očekuje.</p><p>Komentirajući medijske informacije da bi on mogao biti i HDZ-ov kandidat za splitskoga gradonačelnika na lokalnim izborima u svibnju 2021., Mihanović je rekao kako - dok traje unutarstranački izborni proces - ne bi govorio o kandidaturi za gradonačelnika.</p><p>"Što se tiče kandidature za gradonačelnika Splita, dozvolite da završimo unutarstranački izborni proces, a doći će vrijeme i za to", dodao je Mihanović.</p><p>Na upit kako komentira mišljenja po kojima ga se smatra čovjekom političkog tajnika HDZ-a Ante Sanadera, Mihanović je odgovorio kako ga to ne zanima te da on ima svoj životopis i rezultate.</p><p>Za kandidaturu za stranačku dužnost u splitskome HDZ-u, kako je objašnjeno, potrebno je 156 potpisa potpore članova, a Mihanović i trojica kandidata za potpredsjednike prikupili su tisuću potpisa od oko 5500 članova te stranke u Splitu.</p>