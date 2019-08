'Mi ubijamo prvi!' Izrael napao iranske mete u razorenoj Siriji

Vojska je priopćila kako je napad bio usmjeren na operativce Iranske revolucionarne garde i šiitske milicije koji su posljednjih nekoliko dana planirali napade na Izrael iz Sirije.

Glasnogovornik izraelske vojske izjavio je kako su pripremali lansiranje "ubojitih dronova" naoružanih eksplozivom na sjever Izraela.

BREAKING: We just prevented a pending, large-scale attack of multiple killer drones on Israel by striking Iranian Quds Force operatives and Shiite Militia targets in Syria.

Sirijski državni mediji priopćili su kako su sirijske zračne obrane u subotu navečer presrele neprijateljske napade iznad glavnog grada Damaska.

Svjedoci u Damasku rekli su da su čuli i vidjeli eksplozije na nebu, a sirijska je vojska u priopćenju navela da je većina izraelskih raketa uništena prije nego što su dosegle svoje ciljeve. Zasad nema dojava o ozlijeđenima ili ubijenima.

Izrael inače redovito napada iranske mete u Siriji pod motom prava za borbu protiv 'iranske prijetnje', ali rijetko se ovako oglašavaju o specifičnim operacijama.

- Iran nigdje nema imunitet. Naše snage u svakom sektoru djeluju protiv iranske agresije. Ukoliko te netko želi ubiti, ti njega ubij prvi, poručio je izraelski predsjednik Benjamin Netanyahu na Twitteru.

In a major operational effort, we have thwarted an attack against Israel by the Iranian Quds Force & Shi'ite militias. I reiterate: Iran has no immunity anywhere. Our forces operate in every sector against the Iranian aggression. “If someone rises up to kill you, kill him first.”