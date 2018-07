Mi uspjeh dijelimo sa svojim djelatnicima

A da u Hrvatskoj itekako postoje firme čiji napredak eksponencijalno raste godinama, pokazuju sve učestaliji primjeri koji nam nadu da je i u lijepoj našoj moguće ostvariti perspektivnu karijeru i poslovnu budućnost.

O nevjerojatnom uspjehu hrvatskih IT kompanija svjedočimo već godinama, no postoje i druge grane koje ostvaruju pozitivne poslovne prihode, poput maloprodaje. Jedan od svijetlih primjera dobre poslovne prakse je i Europa 92, koja je već godinama sinonim za najveće svjetske jeans brendove. Uspješna poslovna priča obitelji Dujmović krenula je od skromnih početaka, do poslodavca koji danas zapošljava više od 250 radnika. A kako i sami ističu „ Dugotrajan i uporan rad uvijek se isplati, ali samo ulog u vlastite zaposlenike, donosi višestruku dobit. Kako pratimo svjetske modne trendove, tako ne želimo zaostati niti u drugim segmentima poslovanja, zato smo jedna od rijetkih kompanija koje ulažu u dodatne edukacije naših radnika, kako bi ih učinili pravim profesionalcima i vrsnim prodavačima. A našim kupcima osigurali maksimalnu kvalitetu usluge, jer ponosno možemo naglasiti da je svaki naš maloprodajni djelatnik i svojevrsni jeans ekspert.“

Foto: Europa 92

Europski trend uvoza zaposlenika, vrlo vjerojatno očekuje i hrvatske poslodavce, no da na tržištu rada hrvatski zaposlenici dobro kotiraju govore i činjenice da je u ovom trenu oko 15% hrvatskih državljana radi u inozemstvu, usprkos činjenici da je na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje trenutno otvoreno oko 15.000 radnih pozicija. Jedan od najčešćih razloga koji navodi građane na traženje posla u inozemstvu su plaće, no i hrvatski poslodavci su postali konkurentniji kako bi zadržali svoju radnu snagu. Primjerice, prema polugodišnjem izvještaju Europa 92 nudi jednu od najkonkurentnijih plaća u sektoru maloprodaje. Ističu: „Svjesni smo globalnih trendova i migracija, te smo spremni svojim zaposlenicima pružiti veća primanja kako bi kvalitetan kadar zadržali unutar kompanije. Također stalnim stimulacijama pokazujemo kako pratimo i nagrađujemo trud, rad i napredak naših zaposlenika. S trenutno preko 40 poslovnica diljem Hrvatske širimo se i na strana tržišta, poput Slovenije, te iz tog razloga stalno širimo i nadopunjavamo naš tim.“

Iako se na prvi pogled čini da je plaća prva motivacija za radnike, svjetske statistike pokazuju da je ona tek na trećem mjestu iza sigurnosti posla i mogućnošću za napredovanjem. „Napredovanje je velika prilika u osobnom i karijernom razvoju i iz tog razloga vrlo često naše najbolje radnike, osim stimulacijama, motiviramo i boljim radnim pozicijama. Ulažemo u svakog zaposlenika edukacijom i treninzima te prateći njihov razvoj i potencijal i vrlo često osvijestimo skrivene potencijale djelatnika koji utječu na njihov osobni rast i razvoj.“ Ističu iz Europe 92.

Foto: Europa 92

Da je situacija na tržištu rada itekako promijenjena govori i činjenica da se kvalitetan kadar sve češće regrutira od konkurenata, te nerijetko u startu dobiva više poslovnih prilika. Stoga se nadamo da će se ovakvi pozitivni primjeri nastaviti i proširiti među hrvatskim poslodavcima.



Tema: Promo sadržaj