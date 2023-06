Micali branu u borbi s bujicom: 'Policija i stanovnici spriječili su još veću poplavu na Kustošiji'

Borba s vodenom bujicom odvijala se u utorak u Zagrebu kod pružnog prijelaza Kustošija. Naime, krajem svibnja započeli su radovi na željezničkoj pruzi zbog kojih je napravljena brana na potoku gdje je generatorska pumpa prepumpavala vodu s jedne strane potoka na drugu.

- Pumpa je danonoćno radila i ljudi od buke nisu mogli spavati, ali sve bi to bilo podnošljivo da umalo nije došlo do prelijevanja potoka. Problem je nastao zbog velike količine kiše koja je od jutra padala. Voda se nakupljala u potoku, a generatorska pumpa nije mogla tu količinu prepumpati na drugu stranu. Oko 16 sati susjeda je primijetila da se u potoku nakupila velika količina vode koja bi se mogla preliti i potopiti obližnja dvorišta, kuće i podrume. Brzo je izašla van i radnike upozorila da maknu branu na što su joj oni odgovorili da ne brine jer će doći ispumpati vodu iz kuće, ako dođe do poplave. Susjeda je potom pozvala policiju jer su oni uporno odbijali maknuti branu - kazao je stanovnik Kustošije Krešimir.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako kaže, voda je bila pri samom vrhu nasipa potoka te je bilo pitanje trenutka kada će se preliti van.

- Kiša je i dalje konstantno padala. Voda iz potoka bi se za 10-ak minuta prelila i poplavila bi susjedne kuće. Srećom, policija je brzo došla na teren te su naložili radnicima da uklone branu. Čim je brana maknuta, prošla je jaka bujica koja je za sobom odnijela i dio građevinskog materijala, pute i betonskih blokova koji će možda dalje negdje stvoriti čep - dodao je Krešimir.

Tvrdi da je isti potok 70-ih godina poplavio naselje te da neki podrumi u naselju zbog toga još uvijek imaju vlagu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Potrebno je štetu spriječiti ako je moguće, a ne ju sanirati. Uz korito potoka su betonski blokovi već počeli propadati,a i zemlja se odronila. Ovdje će samo nastajati sve veća šteta, a pitanje je hoće li to itko sanirati - rekao je Krešimir naglasivši da su radnici u jednom trenutku spojili dvije pumpe, a jedna od njih je bila usmjerena u kanalizaciju zbog čega je spomenutoj susjedi poplavio podrum.

- Uz sve to od početka radova ovdje je na privatnom posjedu našeg susjeda učinjena velika šteta. Naime, ondje se ostavlja građevinski materijal i strojevi zbog čega su nastale rupe u dvorištu.