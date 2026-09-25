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UNATOČ SUDSKOJ ZABRANI...

MIČITE GA S CESTE Horvatinčić je imao važeću vozačku dozvolu! Za volanom je bio čak 18 puta...

Piše 24sata,
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MIČITE GA S CESTE Horvatinčić je imao važeću vozačku dozvolu! Za volanom je bio čak 18 puta...
Zagreb: Tomislav Horvatinčić prošetao Cvjetnim trgom i dao izjavu za Novu TV | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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To znači da ga policija, prema sada dostupnim informacijama, neće moći teretiti za vožnju bez važeće vozačke dozvole....

Završilo je policijsko ispitivanje Tomislava Horvatinčića. Policija ga sumnjiči da je upravljao automobilom unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Uhićen je u četvrtak.

Fotografiju Horvatinčića za volanom objavio je Index, koji doznaje kako je Horvatinčić pred policijom iznio vrlo kratku obranu.

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Odvjetnik Križanović osvrnuo se na slučaj Horvatinčić: Značajna je činjenica što ima više od 70...

Slijedi ispitivanje u državnom odvjetništvu, a onda će biti poznato hoće li tužiteljstvo za njega tražiti određivanje istražnog zatvora. Do tad ostaje u pritvoru.

A kako za Index piše Ana Raić, Horvatinčić ima važeću vozačku dozvolu! To znači da ga policija, prema sada dostupnim informacijama, neće moći teretiti za vožnju bez važeće vozačke dozvole. Ali ostaje pitanje kako je uopće moguće da je imao važeću dozvolu ako je istovremeno na snazi sudska zabrana upravljanja motornim vozilima.

Policija je, kako doznaje Jutarnji list, Horvatinčića zapravo uhvatila u vožnji više puta. Prema navodima prijave, čak je 18 dana tijekom rujna poduzetnik viđen za volanom, i to s urednom, novom vozačkom dozvolom koja mu je ljetos izdana jer je prošao sve liječničke kontrole.

OGLASILI SE MIČITE GA S CESTE! Policija uhitila Horvatinčića jer je vozio. Evo koliko godina mu prijeti
MIČITE GA S CESTE! Policija uhitila Horvatinčića jer je vozio. Evo koliko godina mu prijeti

- Čak i ako bi se utvrdilo postojanje neke od zakonskih osnova za istražni zatvor, potrebno je procijeniti može li se ista svrha ostvariti blažim mjerama.  Zakon za osobe starije od 70 godina, pod propisanim uvjetima, poznaje i mogućnost istražnog zatvora u domu tako da je ta opcija realna. Smatram da u ovom trenutku ne treba prejudicirati niti kaznenu odgovornost niti odluku o istražnom zatvoru. Uhićenje je jedna procesna radnja, dok je odluka o tome postoje li uvjeti za istražni zatvor zasebno pravno pitanje o kojem sud mora odlučivati na temelju konkretnih činjenica i uz posebno uvažavanje činjenice da se radi o osobi starijoj od 70 godina - kazao je o cijelo situaciji odvjetnik Milko Križanović. Više o tome OVDJE.

EVO ŠTO KAŽE SUD MIČITE GA S CESTE! Horvatinčić nije smio biti za volanom...
MIČITE GA S CESTE! Horvatinčić nije smio biti za volanom...

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