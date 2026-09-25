MIČITE GA S CESTE Horvatinčić je imao važeću vozačku dozvolu! Za volanom je bio čak 18 puta...

Završilo je policijsko ispitivanje Tomislava Horvatinčića. Policija ga sumnjiči da je upravljao automobilom unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Uhićen je u četvrtak.

Fotografiju Horvatinčića za volanom objavio je Index, koji doznaje kako je Horvatinčić pred policijom iznio vrlo kratku obranu.

Slijedi ispitivanje u državnom odvjetništvu, a onda će biti poznato hoće li tužiteljstvo za njega tražiti određivanje istražnog zatvora. Do tad ostaje u pritvoru.

A kako za Index piše Ana Raić, Horvatinčić ima važeću vozačku dozvolu! To znači da ga policija, prema sada dostupnim informacijama, neće moći teretiti za vožnju bez važeće vozačke dozvole. Ali ostaje pitanje kako je uopće moguće da je imao važeću dozvolu ako je istovremeno na snazi sudska zabrana upravljanja motornim vozilima.

Policija je, kako doznaje Jutarnji list, Horvatinčića zapravo uhvatila u vožnji više puta. Prema navodima prijave, čak je 18 dana tijekom rujna poduzetnik viđen za volanom, i to s urednom, novom vozačkom dozvolom koja mu je ljetos izdana jer je prošao sve liječničke kontrole.

- Čak i ako bi se utvrdilo postojanje neke od zakonskih osnova za istražni zatvor, potrebno je procijeniti može li se ista svrha ostvariti blažim mjerama. Zakon za osobe starije od 70 godina, pod propisanim uvjetima, poznaje i mogućnost istražnog zatvora u domu tako da je ta opcija realna. Smatram da u ovom trenutku ne treba prejudicirati niti kaznenu odgovornost niti odluku o istražnom zatvoru. Uhićenje je jedna procesna radnja, dok je odluka o tome postoje li uvjeti za istražni zatvor zasebno pravno pitanje o kojem sud mora odlučivati na temelju konkretnih činjenica i uz posebno uvažavanje činjenice da se radi o osobi starijoj od 70 godina - kazao je o cijelo situaciji odvjetnik Milko Križanović. Više o tome OVDJE.