Migranti se iskrcali u Italiji, a Rim ne želi primati izbjeglice

Migranti koji su bili prisiljeni ostati na brodu koji ih je spasio blizu libijske obale prije gotovo dva tjedna stupili su u četvrtak na tlo Sicilije, dok je talijanska vlada i dalje tvrdog stava da neće dopuštati ulazak humanitarnim brodovima u talijanske luke.

Brod Sea-Watch 3, koji vodi njemačka humanitarna organizacija a plovi pod nizozemskom zastavom, uplovio je u luku u Cataniji kako bi se iz njega iskrcalo 47 ljudi, među kojima je 15 maloljetnika, koji su spašeni 19. siječnja.

Nakon zagrljaja s članovima posade, maloljetnici su izišli prvi. Migranti su se zatim ukrcali u autobuse koji su ih odvezli u skloništa gdje će moći službeno podnijeti zahtjeve za azil.

To je drugi put u mjesec dana da je Sea Watch prisiljen provesti nekoliko dana na moru dok su se zemlje Europske unije pogađale oko toga tko će primiti te ljude.

Italija je preuzimala sve migrante spašene iz nesigurnih i prenatrpanih čamaca pored libijske obale dok na vlast prošle godine nije došla populistička vlada koja je zatvorila luke.

Ta najnovija skupina bit će raspoređena među osam država članica, uključujući Italiju, o čemu je u srijedu postignut dogovor.

- Nadamo se da ih Europa može primiti i i dopustiti im da žive životom koji zaslužuju - napisao je Sea Watch na Twitteru.

Disembarkation completed, all guests safe ashore. Good luck to them and a huge thank you, crew 18, for this terrific job. We won't stop fighting for human life at sea, we won't stop to #DefendSolidarity ! #united4med #SeaWatch pic.twitter.com/ATwc2SqT5i

Nakon što je talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Salvini pozvao da se nad humanitarcima provede kaznena istraga, Sea Watch je također pozvao na pomoć zbog potencijalnih pravnih troškova.

- Nadamo se najboljemu i pripremamo za najgore - napisali su na Twitteru.

Salvini, koji vodi nacionalističku stranku Ligu, upozorio je da će talijanske luke ostati zatvorene za humanitarna plovila.

We go to the port of #Syracuse to get a better picture of the situation. We will also make clear: Salvini has to stop spreading his agenda of hatred at the expense of refugees. #Seawatch pic.twitter.com/s2NNRo9TnL