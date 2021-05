Vice Mihanović, HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Splita, gostovao je u N1 Studiju uživo.

Rekao je da je dosad učinio mnogo toga kako bi dobio na izborima, te da je vodio pozitivnu kampanju koju namjera i nastaviti:

- Nikome nismo kazali grubu riječ. Čujem da je Puljak prozvao moje kolege da su varalice. Mislim da je to ružno i da će mijenjati tijek ove kampanje. Ako ćemo pričati u tom tonu, mogu kazati da su Puljak i njegove kolege prevarili svoju stranku pa dalje. Nisu dosljedni i dovoljno je vidjeti što o njima pišu dojučerašnje kolege - rekao je Mihanović.

Dotaknuo se i teme koalicija, pa je izjavio:

- O koalicijama ćemo razgovarati nakon izbora. Time ću se baviti nakon što postanem gradonačelnik. Najjača smo snaga u Gradskom vijeću i smatram da imamo najbolju pregovaračku poziciju za složiti većinu.

Rekao je da ni Branka Ramljak ni Mamić nisu rekli kako neće s HDZ-om, a kako kaže, nije čuo da je mu je podršku za drugi krug dao Željko Kerum:

- On nije nigdje spomenuo moje ime. Čini mi se da se on više referirao na mog protukandidata - govori Mihanović i dodaje ide do pobjede u drugom krugu.

Na pitanje zašto mu je bivši gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara rekao da ne ide s Kerumom, Mihanović je odgovorio:

- Andro je slobodan čovjek, on može govoriti što hoće. Zašto bi Andri branili da govori? Ja sam onaj koji okuplja ljude i radit ću kako ja mislim da je najbolje.

O razlozima zbog kojih građani Splita u drugom krugu trebaju zaokružiti njega, a ne Puljka, rekao je:

- 30 godina sam poduzetnik, nikome nisam ostao dužan, uspješan sam. Sad je trenutak da sav svoj potencijal preslikam na grad. Zabrinjava me činjenica da Puljak govori da će očistiti grad, a sad mu se supruga žali da ne može očistiti ispred kuće, ošišati živicu. Ja sam svoj prag počistio - komentirao je Mihanović.

Dodao je i da je u njegovom habitusu da ima odlične odnose s partnerima:

- Mislim da sam onaj koji okuplja ljude. Nisam taj koji se svađa ni s Vladom ni s premijerom, imam odličan odnos i nastavit ću i dalje. To je u mom habitusu - rekao je.

Na pitanje koga bi radije video na čelu Zagreba, Miroslava Škoru ili Tomislava Tomaševića, Mihanović je odgovorio da ima dovoljno posla u Splitu i da nema potrebu gledati prema Zagrebu:

- Ovo je zadnja razina mog političkog djelovanja. Imam dovoljno posla u životu. Uhvatio sam se ovoga da pomognem svome gradu. Zanima me samo Split i nemam vremena gledati prema Zagrebu - kaže i obećava da će biti u javnosti i ići na sva buduća sučeljavanja.