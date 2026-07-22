Mihalić umro u Dominikanskoj Republici, obitelj išla po tijelo: 'Uključila se misija UN-a u NY-u'

Potvrda o smrti Filipa Mihalića (27) još nije stigla do hrvatskih sudova, na kojima se protiv njega vodi postupak i gdje je podignuta optužnica zbog lažnih COVID testova, zbog čega je "zaradio" nadimak Korona Kid. No kako 24sata doznaju, obitelj je na putu u Dominikansku Republiku kako bi prenijeli njegove posmrtne ostatke u Hrvatsku.

Vijest o njegovoj smrti prvo je objavljena u varaždinskim lokalnim medijima, a institucije, kao i Ministarstvo vanjskih poslova, čekaju službenu potvrdu. Ni u tamošnjim medijima zasad nema izvještaja. 24sata su poslala upite mrtvozorniku i ministarstvu unutarnjih poslova Dominikanske Republike, čije odgovore ćemo objaviti kad i ako ih dobijemo.

Mihalić se prvo od optužbi godinu i pol skrivao u Kolumbiji, a zatim se vratio i predao hrvatskim vlastima. Po isteku istražnog zatvora, njemu bliski ljudi tvrde, otišao je u Dominikansku Republiku. Isti izvori kažu da mu je naglo pozlilo, a u tamošnjoj bolnici mu nije bilo pomoći.

Kad hrvatski državljanin premine u Dominikanskoj Republici, vraćanje tijela u Hrvatsku traje između pet i 14 dana, a ako se radi obdukcija ili se sumnja na nasilnu smrt, i dulje. No u ovom slučaju, prema informacijama koje su izvori bliski obitelji podijelili s 24sata, riječ je o prirodnoj i iznenadnoj smrti. Ako su te informacije točne, prvo se službeno utvrdi smrt. Nakon toga se u postupak uključuje hrvatsko diplomatsko-konzularno predstavništvo, koje pomaže obitelji u komunikaciji s lokalnim institucijama i izdavanju potrebnih konzularnih potvrda. Konzulat ne snosi troškove prijevoza, ali pruža administrativnu pomoć i koordinira s nadležnim tijelima. No izgleda da je ovdje obitelj znala prije nego Stalna misija Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, koja je zadužena za Dominikansku Republiku, jer tamo Hrvatska nema službenu ambasadu. U posljednoj objavi na društvenoj mreži, Mihalić je istaknuo da je zarađivao ogromne sume.

- U “balavim” godinama kad sam zarađivao ogromne sume novca, dao sam premalo pažnje kršćanskom načinu života. I to uvijek ima svoju cijenu - stoji na početku posljednje objave koju je Mihalić postavio na LinkedInu prije nekoliko mjeseci.