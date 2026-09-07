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VJEŠTAČENJE USKOK-A

Mikroplastika ušla u podzemne vode. Grmoja: Nema više bježanja, gdje su ostavke!?

Piše Filip Sulimanec,
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Mikroplastika ušla u podzemne vode. Grmoja: Nema više bježanja, gdje su ostavke!?
Zagreb: Grmoja i Miletić pozvali građane na prosvjed protiv trovanja Like i Hrvatske | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Ovako nešto, ovakav bezobrazluk prema hrvatskom tlu, nije viđen od ratnih dana, objavio je Nikola Grmoja

Uskok je danas objavio još dva vještačenja na lokacijama gdje je tvrtka Tipos Resurs ilegalno zakapala i odlagala otpad. Radi se o lokaciji u Varaždinu i poznatoj lokaciji silosa u Gospiću. 

Vještačenje u Varaždinu je pokazalo da su Šincekovi i tamo zakapali otpad. 24sata je prvi pisao o tome da se uz stotine tona plastike koji su na površini, nalazi i neki zakopani otpadni mulj, a vještačenje je to potvrdilo. Inače, odvoz plastike je već počeo i Državni inspektorat će to platiti tri milijuna eura.

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O ulasku mikroplastike u podzemne vode, oglasio se Mostov Nikola Grmoja.

 - USKOK je nažalost potvrdio: Mikroplastika i vječne kemikalije UŠLE SU U PODZEMNE VODE LIKE! Nažalost, ono najgore na što je MOST upozoravao, posebno naš marljivi i narodu predani Zvonimir Troskot, danas je potvrdio USKOK. Voda koja prilazi odlagalištu nije problematična, ali kada prolazi od njega ona je čak 89% onečišćena i zatrovana, što mikroplastikom što vječnim kemikalijama.  Analizirani uzorci našli su tvari koje se u tim vodama uopće nikako ne bi trebale nalaziti, a sada ne samo da su prisutne već će sa svakom kišom ići sve dalje u porozan krš Like - objavio je Grmoja i zatražio kaznenu i političku odgovornost.

 - Trebaju li se svi, počevši od vlade i Milinovića, ispričati zastupniku Troskotu i nama Mostovcima zbog svih difamacija i optužbi da širimo lažnu paniku sporedna je stvar.  Nas zanima, kao i od prvoga dana, jedna jedina stvar: politička i moralna odgovornost vladajućih! Nema više bježanja.  Nalaze ste dobili, stav naroda na Trgu ste vidjeli, a vlast, čime se volite hvaliti, držite čitavo vrijeme u svojim rukama. Čini se da su i one porozne; da kroz njih prelako teku kemikalije! Gdje su ostavke? Gdje je kaznena odgovornost? Gdje su isprike? Nigdje! Nula!  Produbljujete svoju sramotu i agoniju naroda koji vas u nevjerici gleda. Gdje su osnove ljudske pristojnosti i političke kompetencije? U Banskim dvorima očito ne - objavio je Grmoja pa dodao da tako nešto nije viđeno od rata.

 - Ovako nešto, ovakav bezobrazluk prema hrvatskom tlu, nije viđen od ratnih dana. Ima vas biti sram, što pred generacijama koje su državu izborile, što pred generacijama koje su je od njih dobile.  Niste zaslužili ni gram ličke zemlje! A svo povjerenje trajno ste otrovali. Ako vam je što obraza ostalo, spasite ga ostavkama uz isprike. Pa neka institucije vide tko će zbog trovanja iskušati predstojeće izmjene u kaznenom zakonu - zaključio je.

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