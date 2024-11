Mikroskopi zbog kojih je pao Vili tek su vrh ledenog brijega

Milijuni su godinama curili zbog skupih medicinskih uređaja u nabavama koje su često bile krojene samo za jednog ponuđača i proizvođača. I svi su se očito na to naviknuli, osim građana, koji sve to plaćaju. Još prije dvije godine otkrili smo modus operandi na primjeru jednog uređaja koji je preplaćen šest milijuna kuna. Ali tad su svi prali ruke, a premijer, koji je o svemu bio informiran, nije ništa poduzeo. Trebalo je doći do uhićenja ministra da sad svi u HDZ-ovoj vladi govore kako su zgroženi i kako će sve provjeriti da se više ne bi ponovilo. Tri robotska mikroskopa samo su vrh ledenog brijega jer su Petrači i njihov pulen Saša Pozder tek ušli u hrvatsku koruptivnu igru prije dvije godine. I brzo su je naučili, kao što se Pozder hvali da je dobio namještene natječaje u Srbiji, Albaniji, Rumunjskoj... I to bez mnogo truda, nije ni trebao doći do ministra. Mi smo, eto, napredniji, pa za namještanje treba imati i politiku. I imali su je.

