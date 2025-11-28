Andrija Mikulić, kum Krasić, Vugrinec i Večković nakon noćenja na Oranicama bi ujutro trebali pred Uskokove istražitelje na ispitivanje, a očekuje se i nastavak pretresa koji je sinoć trajao do 1 sat.
Mikulić prenoćio u pritvoru, iz kuće mu noćas iznosili oružje. Pretresi idu dalje, ispitat će ga
Uz njega, uhićen je i njegov kum i nekadašnji šef, umirovljeni načelnik Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva Dragan Krasić. Njih se tereti da su primili mito, kako doznajemo, od najmanje 120 tisuća eura koje su dobili navodno u dvije rate i veću količinu mesa. Uhićeni su i vlasnici kamenoloma koji su im navodno dali mito: Goran Večković, vlasnik Kamenoloma Žakanje i Kamenoloma Gorjak te Ivica Vugrinec, vlasnik tvrtke Kamenolomi Golubiček ali i mesnica Vugrinec. Novac i meso su, kako neslužbeno doznajemo, trebali osigurati kamenolomima dozvole za rad i manje ili nikakve preglede inspektorata.
Pretres Mikulićeve kuće i automobila u dvorištu trajao je do kasno u noć. Između ostalog fokusirali su se i na automobil u njegovu dvorištu, upravo zbog toga što u imovinskoj kartici ima navedeno brojno oružje.
Nakon pretresa istražitelji su iznosili brojno oružje, a potom su odveli i Mikulića.
Pretresi bi se trebali nastaviti i danas, a očekuje se i ispitivanje.
Kao strastveni lovac stavio je pozamašan popis vatrenog oružja pa tako posjeduje pištolj Bernardelli od 66 eura, lovačku pušku Crvena zastava od 398 eura, lovačku pušku Blaser vrijednu 6886,99 eura, lovačku pušku Anschutz vrijednu 464,53 eura, lovačku pušku Crvena zastava koju je procijenio na 398,17 eura, lovački revolver Rossi vrijedan 159,27 eura, lovačku pušku Benelli od 530,89 eura, lovački pištolj od 199,08 eura, Lovačku pušku Blaser od 1000 eura, lovačku pušku Blaser R-8 od 2100 eura, lovački izvlakač od 600 eura.