Mikuš Žigman poručila da će buduća EU sredstva ići prema povećanju produktivnosti

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman u subotu je s 4. Crane foruma udruge poslovnih anđela Crane poručila da će buduća sredstva iz europskog proračuna biti usmjerena prema povećanju produktivnosti i jačanju konkurentnosti gospodarstva.

“Buduća sredstva koja ćemo koristiti iz EU proračuna između ostaloga su snažno usmjerena prema povećanju produktivnosti, prema jačanju konkurentnosti gospodarstva, a upravo na taj način jačamo izvozni potencijal našeg gospodarstva i nastavljamo pozitivan razvoj BDP-a”, rekla je ministrica novinarima prije početka foruma, održanog na imanju Tihočaj na Žumberku.

Prilikom otvaranja foruma, potpredsjednik Europske investicijske banke (EIB) Marko Primorac naglasio je partnersku ulogu EIB-a.

“Želimo kompanije i poduzeća koja će biti osnovane u Hrvatskoj, koje će ostati usidrene u Hrvatskoj, koje će biti financirane u Hrvatskoj i koje će iz Hrvatske postati globalni lideri, a EIB želi biti i dalje značajan partner”, kazao je Primorac.

Ministrica Mikuš Žigman je ocijenila da 4. Crane forum daje priliku političarima da u neformalnom okruženju otvorenije razgovaraju s potencijalnim korisnicima budućih europskih programa o tome koje su potrebe gospodarstva i kako ga najbolje podići.

Predsjednik udruge Crane Davorin Štetner istaknuo je da poslovna zajednica želi konzistentne porezne politike, predvidljivost i da se pravila ne mijenjaju često.

“Strani investitori zamjeraju često mijenjenje pravila, kad ti radiš studiju na 30 godina, a mijenja se pravilo, to više nije to”, rekao je.

Ključne teme ovogodišnjeg foruma bile su novi višegodišnji financijski okvir EU-a nakon 2027., porezni sustav kao konkurentska prednost, uloga lokalne samouprave u privlačenju strateških investicija te ulaganja u zdravstvo.

Kako je priopćila Hrvatska udruga investitora i poslovnih anđela Crane, ministrica Nataša Mikuš Žigman okupljenima je poručila da su prioriteti koji se mogu očekivati za višegodišnji financijski okvir EU nakon 2027. godine usmjereni na sigurnost, obranu i klimatsku učinkovitost, ali i na ulaganja u produktivnost i konkurentnost.

Ministar financija Tomislav Ćorić sudjelovao je na panelu posvećenom poreznom sustavu na kojem je, navodi se u priopćenju, zaključeno da snižavanje poreznih stopa ne bi riješilo problem koji stope nisu ni stvorile, nego da bi najveći doprinos investicijskoj klimi donijela reforma pravosuđa, odnosno brzina i predvidljivost rješavanja trgovačkih sporova. Ministrica zdravstva Irena Hrstić, priopćeno je, prezentirala je tekuća ulaganja u zdravstvo.

Na 4. Crane forumu na Žumberku okupilo se 200 uzvanika iz tvrtki iz privatnog i javnog sektora, diplomacije, politike i financijskih krugova.