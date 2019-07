‘Milan Bandić je izgubio jednu rundu, no osigurava si meč’

Nije Bandić bez veze skupljao svoje žetončiće po Saboru. Rundu je izgubio, no žetončići i Plenković mogli bi mu osigurati 26 ruku za dobivanje meča. Mislim da hipodromu nema spasa. Kaže nam to bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš, koju zagrebački gradonačelnik Milan Bandić uvelike spominje ovih dana. Naime, Ministarstvo graditeljstva neće mu izdati rješenje za izmjenu Generalnog urbanističkog plana kojom se Bandić želi riješiti hipodroma da bi podigao “zagrebački Manhattan”. A za to Bandić krivi Mrak Taritaš.

Foto: 24sata/24sata

- Svim pravnim i političkim sredstvima borit ću se protiv arbitrarne odluke ministrice iz 2013. koja je stavila šapu na Grad Zagreb - rekao je dan uoči sjednice gradske skupštine. Mrak Taritaš na to odgovara:

- Gradonačelnik me spominje jer je 2013. donesen novi Zakon o prostornom uređenju, u kojem smo stavili da, uz županije, i Zagreb treba suglasnost za izmjenu GUP-a jer se radi o gradu sa 68 naselja u kojem živi milijun ljudi. No zakon ne određuje što će se i kako raditi nego kontrolira poštuje li se procedura. Budući da gospodin Bandić, između ostalog, nije proveo javnu raspravu za novi GUP, ministarstvo nije dalo suglasnost. Ako sam tome, kako on kaže, ja pridonijela, onda sam na to i ponosna – kaže Mrak Taritaš i ističe kako vjeruje da će Milan Bandić na jesen ipak provesti što je naumio.

- On je taj koji se treba pokriti po ušima jer nije ispoštovao zakon, a i on je taj koji je stavio šapu na Zagreb. Poznajući njega, do jeseni će provesti javnu raspravu i popraviti sve propuste jer je u ovoj priči previše interesa da bi on to prepustio slučaju. Pred gradskom skupštinom u srijedu su prosvjedovale udruge Zelena akcija, Pravo na grad i Siget jer se protive uništavanju zelenih površina u gradu.