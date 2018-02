Milan Bandić otvorio radove na uređenju Trga žrtava fašizma

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić otvorio je u ponedjeljak radove na uređenju Trga žrtava fašizma, vrijedne desetak milijuna kuna, kojima bi se u roku četiri mjeseca trebale urediti pješačke i zelene površine oko Meštrovićeva paviljona, osvijetliti paviljon i fontanu, te modernizirati javnu rasvjetu.

Bandić je najavio da se kreće s uređenjem Trga žrtava fašizma kao prvom od četiri faze u uređivanju "pješačkog centra izvrsnosti" od Draškovićeve ulice, preko Trga burze i Trga žrtava fašizma, Ulice kneza Višeslava i Krešimirova trga do Branimirove ulice.

Pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Damir Đerzić rekao je da će se staze oko Meštrovićeva paviljona obnoviti granitnim kockama.

"Kako bi se poboljšala kvaliteta pročišćenih vizura, popločit će se postojeće i novoformirane staze. Sve staze opločene granitnim kockama obrubit će se bijelim vapnenačkim kamenom", kazao je Đerzić.

Meštrovićev paviljon osvijetlit će se dekorativnom rasvjetom, mijenja se i rasvjeta fontane, a modernizirat će se i javna rasvjeta na prometnici, kolniku i nogostupima Trga žrtava fašizma.

Autorica projekta Loredana Stunić rekla je da će se revalorizacijom pješačke šetnice od Draškovićeve ulice do Branimirove tržnice pokušati vratiti povijesnoj matrici Ivana Meštrovića, kako je on to zamislio u startu kada je počeo projektirati Umjetnički paviljon i cijeli trg.

Trenutno se projektira faza B od Ulice Račkoga do Trga žrtava fašizma, u sklopu čega se planira ukloniti parkirališna mjesta u središnjem dijelu Ulice Račkoga, koji će se pretvoriti u pješački dio i osvijetliti. "Zapravo se pokušava potencirati pješački smjer od Jurišićeve prema Meštrovićevu paviljonu", kaže Stunić.