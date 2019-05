Milan Bandić: Ova zemlja nema šanse dok su uhljebi na listama

Zagrebački gradonačelnik održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o financiranju kampanje za europske izbore.

- Nikoga mi ne nagovaramo da nam donira, a svakoga tko nam donira mi ćemo reći hvala bez obzira gdje dela. Ne znam o kome je riječ, samo znam da ćemo od 4,5 milijuna kuna koliko su propisali potrošiti manje od 2 milijuna kuna. Ove stranke će potrošiti više, rekao je u utorak zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i predsjednik Stranke rada i solidarnosti. Tako je komentirao činjenicu da njegova stranka dobila najviše donacija u kampanji za europske izbore.

- Drago mi je da brinete o donatorima Stranke rada i solidarnosti, to samo znači da ljudi vjeruju. Ovih dana će doći novi zastupnici u klub Stranke rada i solidarnosti u Saboru pa ćete me opet pitati. Problem je u ovoj zemlji samo što se to događa u Stranci rada i solidarnosti, problem je je li gradonačelnik unaprijedio kuharicu kave i s time zabavljate javnost mjesec dana po emisijama sukladno svojim ovlastima, odgovornostima, zakonu, proceduri i pravilniku, a nije problem kada netko strači ili strašti 35,5 milijardi kuna. Pitajte sve Vlade i premijere od Manolića do Plenkovića gdje su novci, gdje su pare, a vi se bavite ima li gradonačelnik sukladno svojim ovlastima unaprijediti nekoga tko je završio doškolovavanje - rekao je Bandić, piše N1 Televizija.

Bandić je napomenuo kako na listi njegove stranke više ljudi s titulama profesora i doktora nego na svim drugim listama.

- Ova zemlja nema šanse dok su uhljebi na listama. Kako se 11 izvanstranačkih ljudi našlo na našoj listi? To promovirajte, Hrvatska nema sreće dok se to ne dogodi. Dok se uhljebi stavljaju na mjesto sposobnih ljudi, kolone ljudi će preko Macelja i Bregane tražiti put u Irsku i Njemačku - rekao je.

Dobio 518.940 kuna donacija

Podsjetimo, prema izvješću DIP-a, HDZ je prijavio nula donacija, SDP 26 tisuća, a najviše donacija prijavila je lista stranke Milana Bandića, impresivnih 518.940 kuna.

- Svako tko donira Stranci rada i solidarnosti dobit će zahvalnicu sukladno zakonu i pozitivnim propisima - rekao je Bandić, prenosi N1.