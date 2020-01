Milan Bandić reže troškove i to na majkama odgajateljicama

Prvo su se hvalili da se rađa više trećerođene djece otkako je mjera roditelj odgojitelj u primjeni, a sada Bandićeva gradska uprava uvjete za tu istu mjeru želi osjetno - postrožiti, piše Jutarnji list.

Upravo će se to naime dogoditi ukoliko se prihvate drastične izmjene u nacrtu prijedloga izmjena uvjeta za korisnike ove zagrebačke mjere. Izmjene su nedavno i to 'ispod radara' puštene u javno savjetovanje, a ako budu usvojene, roditelji odgojitelji više neće primati novčanu pomoć od Grada sve dok najmlađe dijete ne napuni 15, nego je taj rok smanjen na osam godina. U prijevodu, piše Jutarnji, majke i očevi odgojitelji ostaju bez sedam godina gradske plaće, točnije, bez oko pola milijuna kuna.

Prema prijedlogu, svi roditelji, od njih gotovo pet tisuća, a čija su djeca navršila osam godina prije stupanja na snagu ove odluke, prestat će dobivati novčanu pomoć. Uz to, postojećim korisnicima će se izmijeniti novčana pomoć pa će ona biti nešto manja te će iznositi 4250 umjesto 4264 kune mjesečno, koliko je iznosila naknada za siječanj 2019. godine.

Taj iznos ubuduće će biti fiksan - 4250 kuna, za razliku od dosadašnje odredbe da pomoć iznosi 65 posto prosječne bruto plaće djelatnika u gospodarstvu Grada Zagreba za razdoblje od prvog do osmog mjeseca prethodne godine, navodi Jutarnji.

- Po novome moram dati otkaz i biti bez primanja šest mjeseci s troje djece da bih opet ostvarila pravo?!?! Što me točno čeka?, “Ja samo što nisam rodila i računam s time i što sad? A nezaposlena sam pet i pol godina. Krasno... Treći put nož u leđa” i “Kako će majke koje su planirale uzeti status za dva, tri mjeseca to postići ako moraju biti nezaposlene šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva, samo su neke od reakcija ogorčenih majki odgajateljica na društvenim mrežama, koje se opravdano boje kakve će posljedice imati ako se prihvate prijedlozi novih uvjeta.

- Samo želimo stvoriti dobre uvjete za rast nataliteta. Nije nam namjera smanjiti broj korisnika, nego regulirati proces prijava jer smo imali slučajeve zloupotrebe ove pomoći i želimo to spriječiti u budućnosti. Savjetovanje je u tijeku pa ćemo vidjeti, tvrde pak za Jutarnji izvori iz Grada Zagreba.

Inače, mjera roditelj odgojitelj uvedena je krajem 2016. godine, uoči lokalnih izbora, a u Gradu tvrde da je već u 2017. zabilježen porast broja djece rođene kao treće, četvrto, peto i šesto dijete.

- Osim nezaposlenih roditelja, mjeru su počeli koristiti i oni zaposleni koji su dali otkaz, ispisali dijete iz vrtića neposredno prije početka škole, odnosno prije polaska djeteta u prvi razred, kako bi još osam ili devet godina mogli primati novčanu pomoć od Grada Zagreba do djetetove 15. godine. Najvjerojatnije je da su mnogi roditelji ovdje kalkulirali da li raditi za manju plaću ili minimalac od 3000 kuna ili uzeti ovu mjeru i dobivati 4264 kune, stoji dalje u obrazloženju Grada Zagreba.

To, piše Jutarnji list, iznenađuje s obzirom na to da su stručnjaci gradsku administraciju od samog početka upozoravali da će doći do poremećaja na tržištu rada, osobito u slabije plaćenim zanimanjima, te da će i zaposleni roditelji, prije svega lošije plaćene žene, planirano ići na treće dijete kako bi mogle dati otkaz i, za naknadu veću od svoje plaće, biti 15 godina doma s djecom. No, Bandić je tada odgovarao da su to “roditelji heroji” i da zaslužuju pristojnu plaću kako bi brinuli o djeci.